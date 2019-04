Ragazzi «a immagine e somiglianza del presidente»: la vita nell'accademia di Bolsonaro

Florianopolis, Sud del Brasile. Ogni mattina alle 7:00, prima dell'inizio delle lezioni quotidiane, all'accademia militare si issa la bandiera nazionale. Subito dopo, una tromba intona l'inno del Brasile mentre una schiera di ragazzi e ragazze fa il saluto militare.

Anche l'Istituto di Rio de Janeiro, inaugurato dal presidente Jair Bolsonaro lo scorso dicembre, è strutturato sul modello di Florianopolis. Secondo Tarcisio Motta, un deputato della città, l'accademia militare è stata istituita per educare gli iscritti «a immagine e somiglianza del presidente». La vita al loro interno è stata testimoniata da Arte in italiano, in un documentario dal titolo "Brasile: i giovani soldati di Bolsonaro".

«Disciplina, famiglia e patria». 400 ragazzi bianchi e cristiani vengono istruiti a colpi di ideologia nazionalista e patriottica all'interno del Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Parole e slogan che costituiscono il cuore della postura e della pratica politica di Bolsonaro.

Il presidente ha in programma la costruzione di altre 20 scuole per ribadire quali siano i punti cardine di un'istruzione. «Noi siamo cristiani, come lui», dice nel documentario la madre di una delle ragazzine iscritte all'Accademia di Florianopolis. «Il fatto che sia un militare e abbia idee simili alle nostre, è motivo di speranza per noi. Chissà che il suo governo non possa darci un futuro migliore..».

A 100 giorni dall'insediamento, il neopresidente di estrema destra dello Stato più esteso dell'America Latina continua ad attirare le accuse dei partiti all'opposizione, che mettono all'indice le sue posizioni intransigenti e conservatrici contro donne, omosessuali e stranieri.

Ma i suoi sostenitori sono altrettanto agguerriti. Come i componenti di "Scuola senza partito" (in portoghese: Escola sem partido), un movimento di attivisti che considera i professori della scuola pubblica dei «marxisti» da allontanare e che vedono nei progetti di Bolsonaro una speranza concreta di miglioramento.

