Arrestato a Londra Julian Assange. La sua legale: «Gli Stati Uniti hanno richiesto l'estradizione»

È stato arrestato a Londra Julian Assange. Il fondatore di WikiLeaks è stato preso in custodia da Scotland Yard presso l'ambasciata dell'Ecuador dove si trovava in asilo da sette anni. Era ricercato dagli Stati Uniti per aver pubblicato, nel 2010, documenti riservati . L'arresto è arrivato pochi giorni dopo l'annuncio di sfratto dall'ambasciata ecuadoriana.

Secondo la legale Jen Robinson l'arresto sarebbe avvenuto a seguito della richiesta di estradizione degli Stati Uniti, nonostante il Presidente dell'Ecuador abbia chiarito che Assange verrà estradato in un Paese in cui non vige la pena di morte.

Dalle immagini si vede Assange trascinato dalla polizia fuori dall'edificio: «Il Regno Unito non è civile. Deve resistere». Sembra siano queste le parole pronunciate dal giornalista durante l'arresto. L'australiano ha in mano una rivista con il volto di Gore Vidal, scrittore, saggista statunitense noto per la sceneggiatura di film come Ben-Hur.

A dare la notizia della cattura è stata Scotland Yard: «Julian Assange, 47 anni, oggi, giovedì 11 aprile, è stato arrestato dagli agenti del Metropolitan Police Service (MPS) presso l’Ambasciata dell’Ecuador. È stato preso in custodia in una stazione di polizia del centro di Londra dove rimarrà, prima di essere portato davanti alla corte dei magistrati di Westminster il prima possibile».

I motivi dell'arresto

Assange è stato accusato dal presidente dell'Ecuador Moreno di aver ripetutamente violato le condizioni dell'asilo politico. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente lo avrebbe venduto agli Stati Uniti in cambio di uno sconto sul debito.

Dopo l'arresto, Moreno ha confermato di aver ritirato l'asilo, ma ha assicurato che il fondatore di Wikileaks non sarà estradato in un Paese dove vige la pena di morte. Da tempo Assange viveva in un semi regime carcerario, sempre sotto sorveglianza e senza la possibilità di accedere a internet.

Il caso

Assange si era rifugiato nell'ambasciata nel giugno 2012 per evitare l'estradizione in Svezia dove doveva rispondere di accuse per aggressione sessuale. Il giornalista sosteneva che le accuse contro di lui fossero false e che le autorità svedesi intendevano estradarlo negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio.

Le autorità americane non hanno mai confermato l'esistenza di un fascicolo aperto sul fondatore di Wikileaks. Ma lo scorso novembre un documento presentato per errore dai pubblici ministeri statunitensi, in un caso non correlato, ha rivelato che Assange è stato accusato penalmente in segreto dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

Wikileaks e Snowden

Su Twitter il team di Wikileaks ha accusato il presidente ecuadoriano di aver violato il diritto internazionale e aver ritirato illegalmente lo stato di asilo politico precedentemente concesso ad Assange.

A schierarsi pubblicamente con Assange è stato Edward Snowden, L'ex tecnico della Cia, noto per aver rivelato documenti top-secret sui programmi di sorveglianza di massa degli Stati Uniti, vive in esilio in Russia. «E' un momento buio per la libertà di stampa», ha scritto Snowden sul suo profilo Twitter.

A prendere le difese del pluripremiato giornalista anche l'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa: «Il più grande traditore della storia dell'Ecuador e dell'America Latina, Lenin Moreno, ha permesso alla polizia britannica di entrare nella nostra ambasciata a Londra per arrestare Assange. Moreno è un uomo corrotto, ma quello che ha fatto è un crimine che l'umanità non dimenticherà mai».

