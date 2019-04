Conte cerca l'asse con Merkel per la crisi libica

Mentre da una settimana a Tripoli si combatte strada per strada, l'Europa continua a chiedere al generale Haftar di cessare le ostilità. Il presidente del Consiglio Conte ha presieduto la riunione del 12 aprile con i vertici del ministero della Difesa e degli Esteri a palazzo Chigi e ha parlato al telefono con la cancelliera tedesca Merkel. La Francia nega intanto di essere stata avvisata dell'attacco di Haftar, storicamente vicino proprio al Paese guidato da Macron e alla Russia.

I confini della crisi libica vanno ben al di là di quelli geografici dello Stato africano e si inseriscono nello schema di alleanze che si cela ora dietro al premier Fayez Serraj, ora dietro al generale Khalifa Haftar. Secondo il Wall Street Journal, l'Arabia Saudita avrebbe promesso decine di milioni di dollari ad Haftar per proseguire la sua offensiva su Tripoli.

Intervistato sul Fatto Quotidiano il presidente del Consiglio Conte dice che «non è pensabile una soluzione del conflitto senza interloquire con tutti gli attori che hanno un ruolo, locali o internazionali» e conferma l'incontro avuto a Roma con una delegazione vicina ad Haftar. La crisi libica riguarda anche l'Italia soprattutto per il possibile aumento delle partenze dei migranti attraverso il Mediterraneo. Un tema che ha provocato tensioni anche nella maggioranza giallo-verde, con il vicepremier Matteo Salvini pronto a lanciarsi in un'offensiva verbale contro Parigi. Il dossier libico, del resto, interessa in prima persona il leader leghista con le possibile conseguenze in fatto di flussi - e in piena campagna per le Europee - che la crisi potrebbe scatenare.

Secondo Conte «in caso di conflitto armato salterebbero tutte le iniziative bilaterali e multilaterali che abbiamo sin qui promosso in una logica di cooperazione con i Paesi di partenza e di transito». I militari italiani restano al momento nel Paese, a Misurata sono circa 300.