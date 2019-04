In Argentina il primo profilattico per il sesso consensuale

Non solo sesso sicuro. I preservativi del futuro forse garantiranno anche che sia consensuale. Ci vogliono quattro mani per aprire nuovo preservativo, il Consent Pack, creato dall'azienda argentina Tulipan, che vende appunto profilattici e giocattoli per adulti, e pubblicizzato dall'agenzia Bbdo. «Se non è un sì, è un no» e «Senza il consenso non c'è piacere» recita la tag line nel video promozionale, insieme all'hashtag #PlacerConsentido.

Il sistema di apertura del pacchetto deve essere aperto da quattro mani, facendo clic contemporaneamente su quattro pulsanti nella parte superiore e laterale della scatola. I direttori creativi di Bbdo, Joaquin Campins e Christian Rosli, hanno dichiarato alla Cnn: «Tulipan ha sempre parlato di piacere sicuro, ma per questa campagna abbiamo capito che dovevamo parlare della cosa più importante in ogni rapporto sessuale: il piacere è possibile solo se prima esprimi il tuo consenso».

Nota per chi fosse interessato al prodotto: per ora il preservativo è in edizione limitata e viene distribuito nei bar e agli eventi pubblici a Buenos Aires e nelle zone limitrofe. Tulipan, però, dice di non escludere di allargare il mercato nel futuro e di arrivare a venderlo online.

L'iniziativa arriva dopo un'indagine su 30.000 persone condotte dall'Ahf Argentina, l'organizzazione senza fini di lucro che fa campagne sull'Hiv, e che ha rivelato che il 20,5% degli uomini argentini non usa mai protezioni durante il sesso, il 65% usa occasionalmente il preservativo e solo il 14,5% le usa regolarmente.

In copertina: Instagram | Il nuovo preservativo prodotto dalla Tulipan

