Notre Dame a fuoco, le immagini dal drone della polizia francese

Divorata dalla fiamme. Così appare la cattedrale di Notre Dame dall'alto, mentre il fuoco inghiotte tutto l'edificio di culto, tra i simboli del cristianesimo e della capitale francese. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto dell'edificio poco prima delle 19 e, in meno di un'ora, sono crollati la guglia, il tetto e la volta.

Queste immagini acquisite dall'alto sono state realizzate da un drone della polizia francese che sorvolava la cattedrale di Parigi. Da questa posizione privilegiata è possibile vedere come l'intera cattedrale sia stata gravemente compromessa. In particolare, le fiamme si sono propagate in tutta quella che i francesi chiamano "la foresta", la struttura interna in legno di Notre Dame.

Non si conoscono ancora con certezza le cause alla base del rogo ma sembra che le fiamme abbiano avuto origine dalle impalcature in legno usate per i lavori di restauro che, pochi minuti dopo lo svilupparsi dell'incendio, sono crollate. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause del rogo.

Tutto quartiere dell'Ile-de-la Cité è stato evacuato: il perimetro di sicurezza è molto ampio a causa delle grandi dimensioni dell'incendio. Il Comune della capitale francese ha aperto un'unità di crisi.

Sullo stesso tema