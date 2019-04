Trump: «Servono i Canadair», ma non si possono utilizzare

L'incendio di Notre Dame era divampato da meno di un'ora, le fiamme avevano appena avvolto uno dei simboli della Francia, del mondo intero, la guglia e il tetto erano ancora in piedi, che già Donald Trump twittava proponendo soluzioni. «È così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo». Una soluzione che poi è stata invocata anche da tanti utenti sui social.

I Canadair però, in questa circostanza, non potevano essere utilizzati. Il primo a dare una spiegazione sulle motivazioni è stato il quotidiano Le Monde rispondendo a uno dei lettori che hanno sottoposto la questione. «Un Canadair lancia circa 6 tonnellate d'acqua a grande velocità, il rischio è quello di ferire le persone attorno alla struttura. Ecco perché il Canadair non viene utilizzato nelle zone urbane, inoltre un tale intervento potrebbe distruggere in modo consistente i ponteggi che restano sulla cattedrale. La decisione rimane in ogni caso ai pompieri che stanno gestendo l'emergenza. Nb: In caso di incidente il pilota che guida il Canadair è penalmente responsabile».

Anche la protezione civile francese ha confermato l'impossibilità di utilizzare i Candair. «Centinaia di vigili del fuoco stanno facendo il possibile per spegnere l'incendio a #NotreDame. Stanno utilizzando tutti i mezzi possibile, tranne le bombe d'acqua che potrebbero portare al collasso dell'intera struttura della cattedrale», spiegano dalla protezione civile in un tweet,