A fuoco la cattedrale di Notre Dame, il governo: «Non siamo sicuri di salvarla»

Un incendio devastante ha avvolto la cattedrale di Notre Dame, nel cuore di Parigi. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto dell'edificio e, in meno di un'ora, sono crollate la guglia, il tetto e la volta di uno degli edifici simbolo della capitale francese. Il Comune della capitale francese ha aperto un'unità di crisi.

Una densa colonna di fumo si è alzata sull'intera Ile-de-la Cité ed è visibile in gran parte della città. Tutto il quartiere è isolato, i turisti sono confinati dall'altra parte della Senna e fissano le fiamme che stanno divorando il tetto e la guglia del monumento gotico.

Secondo alcune testimonianze, decine di persone in lacrime osservano l'incendio che sta divorando la cattedrale e che i vigili del fuoco faticano a spegnere. «Sta bruciando tutto e non rimarrà nulla della struttura in legno», così ha detto il portavoce di Notre Dame.

Le cause

Non si conoscono ancora con certezza le cause alla base del rogo ma, dalle prime informazioni, sembra che le fiamme abbiano avuto origine dalle impalcature in legno usate per i lavori di restauro che, pochi minuti dopo lo svilupparsi dell'incendio, sono crollate. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause dell'incendio.

I soccorsi

Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per spegnere le fiamme. Un portavoce del Comune di Parigi ha scritto su Twitter che l'intera area è in corso di evacuazione. Diversi elicotteri sorvolano la zona, il perimetro di sicurezza è molto ampio a causa delle grandu dimensioni dell'incendio. Secondo le forze dell'ordine, occorrerà molto tempo per spegnere le fiamme.

«Un dispositivo eccezionale è stato dispiegato dalla prefettura per neutralizzare questo violento incendio». Sono le parole del ministro dell'Interno Christophe Castaner che in un tweet esprime sostegno e solidarietà con i vigili del fuoco parigini «mobilitati per salvare il patrimonio comune nel cuore di Parigi».

L'uso dei canadair

L'impiego dei canadair per domare l'incendio è stato escluso sin da subito. La direzione generale della protezione civile, su Twitter, ha spiegato che «il getto d'acqua su questo tipo di edificio porterebbe al collasso dell'intera struttura».

La caduta della guglia

Gli attimi in cui collassa la guglia della cattedrale di Notre Dame, uno dei più grandi capolavori del cristianesimo e tra i simboli identitari di Parigi.

La reazione della sindaca

«Non ho parole per esprimere il dolore che provo - scrive su Twitter la sindaca Anne Hidalgo -. Stasera, tutti i parigini e i francesi piangono questo emblema della nostra storia comune».

La reazione del presidente

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rinunciato a pronunciare il discorso alla nazione previsto per questa sera per recarsi a Notre Dame. Lo ha riferito l'Eliseo in una nota. Il discorso avrebbe avuto come oggetto le misure decise dopo il "Grande dibattito" in seguito alle proteste dei gilet gialli.

«Sono triste nel veder bruciare una parte di noi», scrive su Twitter il presidente Macron.

«La nostra tristezza va oltre le parole, ma siamo ancora in lotta. Stasera i vigili del fuoco stanno combattendo, eroici, contro il fuoco, per preservare», ha invece detto il primo ministro francese Edouard Philippe.

Centinaia le testimonianze video che sono rimbalzate sui social network.

