Il mondo piange Notre Dame: le prima pagine dei giornali italiani e internazionali - Le immagini

È un inferno nel cuore di Parigi, nel cuore dell'Europa: un incendio di dimensioni enormi ha incenerito un simbolo globale. Per qualcuno rappresenta la cristianità, per altri la storia e la cultura del Vecchio Continente: Notre Dame de Paris è uno dei monumenti della capitale francese più conosciuti.

Sono ancora da appurare le cause che, il 15 aprile, hanno permesso al fuoco di divorare la cattedrale. Mentre i parigini spontaneamente si radunano sotto quel che resta della chiesa, i quotidiani internazionali vanno in stampa dedicando, quasi tutti, l'apertura del 16 aprile al disastro che ha marchiato per sempre la città europea più visitata al mondo.