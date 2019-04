Buttigieg bacia il marito in tv. E il vicepresidente Usa si indigna (ancora)

A 37 anni, Pete Buttigieg potrebbe diventare il presidente più giovane nella storia degli Stati Uniti. Ha studiato ad Harvard e Oxford, ha combattuto in Afghanistan ed è attualmente sindaco di una piccola cittadina in Indiana. Ma da quando ha annunciato la sua candidatura alle primarie del partito democratico, è il suo orientamento sessuale a essere sulla bocca di tutti.

Buttigieg è sposato con l'insegnante Chasten Glezman Buttigieg, con cui spera di avere presto un figlio. Come tutti i partner dei candidati, Glezman accompagna il consorte durante la campagna elettorale e la destra americana non è riuscita a rimanere indifferente alla sua presenza. Domenica 14 aprile, quando Buttigieg ha ufficialmente dichiarato la sua candidatura, Glezman è salito sul palco, e tra gli applausi del pubblico i due si sono scambiati un bacio.

Pete Buttigieg

«Penso che Pete abbia un problema con il Primo Emendamento», è stato il commento di Mike Pence, il vicepresidente americano. «Tutti noi in questo Paese abbiamo il diritto di professare la nostra religione. Io sono un cristiano e credo nella Bibbia».

Quando la giornalista della CNN che lo stava intervistando gli ha chiesto se il suo credo includesse la convinzione che l'omosessualità sia peccato, Pence ha risposto: «Sono un cristiano che crede nella Bibbia. Deduco la mia verità dalla parola di Dio».

Quando Buttigieg disse che era stato Dio a crearlo omosessuale, Pence aveva affermato: «Spero che Pete offrirà altro agli americani, oltre agli attacchi contro la mia fede cristiana o contro il Presidente mentre punta alla più alta carica dello Stato».

Mike Pence

Durante il suo discorso, Buttgieg ha parlato della difficoltà di accettarsi: «Ci sono state volte nella mia vita in cui avrei tagliato con un coltello quella parte di me che mi rende gay. Se mi avessero offerto una pillola per diventare eterosessuale, l'avrei ingoiata prima che qualcuno avesse il tempo di offrirmi un goccio d'acqua».

Il candidato dei democratici ha raccontato di essersi riconciliato con il suo orientamento sessuale solo successivamente, quando ha capito che negare la propria sessualità l'avrebbe allontanato da Dio, perché «è un messaggio che non ti mette solo in guerra contro te stesso, ma anche contro il tuo creatore».

«Questo è quello che vorrei che tutti i Mike Pence del mondo capissero. Che se hanno un problema con chi sono io, hanno un problema con il mio creatore», ha affermato Buttigieg.

