Ecco l'interno di Notre Dame illuminato dalla luce perchè non c'è più il tetto

A due giorni dal tragico incendio di Notre Dame continuano ad arrivare le immagini di quel che resta dentro la cattedrale. La facciata appartenente al XII e XIII secolo è riuscita a resistere alle fiamme che sono divampate nella serata del 15 aprile.

A essere stati salvati dall'incendio anche i portali minori della facciata, così come i portali laterali e i rosoni: la porta e il rosone di Santo Stefano a destra. In queste immagini, dopo la distruzione, ciò che salta all'occhio è l'illuminazione naturale della cattedrale per la prima volta esposta ai raggi del sole.

Non sono più accese le candele e i lampadari che una volta illuminavano le grandi navate. I pompieri si fanno strada tra le macerie grazie alla luce che entra dal soffitto completamente aperto a causa del crollo del tetto.

«Notre Dame de Paris è la nostra storia, la nostra letteratura. È l'epicentro della nostra vita, la pietra miliare da dove misuriamo le distanze di tutto il nostro paese, è tanti libri, tanti quadri», aveva detto il Presidente Emmanuel Macron poche ore dopo l'incendio.

Il capo dell'Eliseo ha promesso che la cattedrale verrà ricostruita in cinque anni. E sono già quasi 800 i milioni raccolti da donazioni private e da grandi aziende francesi per ricostruire uno dei simboli storici di una delle capitali culturali del mondo.

