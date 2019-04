L'ex presidente peruviano Alan García si è sparato poco prima di essere arrestato

L’ex presidente peruviano Alan García, 69 anni, è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Casimiro Ulloa di Lima dopo che - nella giornata del 17 aprile 2019 - si è sparato mentre era in corso il suo arresto. Durante l'operazione della polizia, che si è svolta nella sua abitazione, García si sarebbe chiuso in una stanza e ha cercato di togliersi la vita. Attualmente l’ex presidente è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per rimuovere il proiettile dalla testa.

Le accuse contro l'ex presidente García

Le accuse contro l’ex presidente si riferiscono al periodo del secondo mandato: alcuni suoi collaboratori avrebbero intascato tangenti per far vincere un bando di gara per la costruzione della linea 1 della metropolitana di Lima all’azienda edile Odebrech. Il gruppo edile ha ammesso a processo di aver versato, a partire dal 2004, oltre 30 milioni di dollari in tangenti a diversi esponenti politici peruviani, tra cui Luis Nava e suo figlio José Antonio Nava, collaboratori di García nel secondo mandato.

L’ultimo tweet di García​​​​​​​ prima dell’arresto

L’ex presidente peruviano aveva ribadito la propria innocenza ieri, 16 aprile 2019, con un tweet: «Non vengo menzionato in alcun documento, né alcuna prova è a mio carico. Sono solo speculazionii e invenzioni. Non mi sono mai venduto e questo è già stato dimostrato».

Gli altri arresti correlati al caso Odebrech

Oltre al tentato arresto di García​​​​​​​, la polizia peruviana ha arrestato nella stessa mattinata sia l'ex collaboratore dell'ex presidente Luis Nava e Miguel Atala, ex vice presidente peruviano.

La presidenza García​​​​​​​ in Perù

L’ex capo dello Stato ha sempre rigettato le accuse. García​​​​​​​ è stato presidente del Perù due volte: il primo incarico durò dal 1985 al 1990, il secondo mandato dal 2006 al 2011.

Foto copertina: Ansa | Alan García​​​​​​​

