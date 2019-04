Portogallo, si ribalta un bus turistico, almeno 28 morti

Un bus turistico si è ribaltato sull'isola di Madeira, in Portogallo, provocando almeno 28 morti, tutti di cittadinanza tedesca, e diversi ferito che sarebbero già stati trasferiti in ospedale. Lo riferisce l'agenzia di stampa portoghese Lusa. Il Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha preso in considerazione l'ipotesi di raggiungere il luogo dell'incidente, ma ha poi annullato il viaggio finito scegliendo di cedere il Falcon presidenziale dell'Aeronautica per il trasporto dei feritia Santa Cruz e si stava trasferendo a Funchal. Il sindaco ha anche detto che il gruppo si trovava in un'unità alberghiera di Quinta Splendida.

Secondo il sito Diario de Noticias de Madeira, l'autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada ed è precipitato sopra un'abitazione. Gran parte dei turisti sarebbero di nazionalità tedesca.

37 passeggeri sarebbero già stati rimossi dal veicolo. Secondo la Protezione civile di Madeira, l'incidente è avvenuto alle 18:30 locali (le 19.30 in Italia) e diversi mezzi sono stati trasferiti sul luogo, compresi due veicoli medici di emergenza, diverse ambulanze, per un totale di 19 veicoli.

Nel 2005, un altro incidente aveva coinvolto un autobus con turisti a Madeira causando cinque morti e due feriti gravi, tutti italiana. Era il 23 dicembre a St. Vincent, costa nord dell'isola quando il veicolo, che trasportava passeggeri della nave da crociera Costa Classica, che era in scalo a Funchal, prima far rotta a Malaga, si è rovesciato, analogamente, in una scarpata. L'incidente aveva causato anche 43 ferite lievi.

Foto copertina: Agenzia 6W