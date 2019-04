Irlanda del Nord: torna l'incubo terrorismo. Uccisa una donna di 29 anni

A Londonderry una donna è rimasta vittima di colpi di arma da fuoco. Le autorità lo hanno definito un attentato terroristico. «Tristemente posso confermare che in seguito ai colpi sparati questa notte a Creggan, una donna di 29 anni è stata uccisa. Stiamo trattando l'episodio come un incidente terroristico e abbiamo avviato un'indagine per terrorismo», ha dichiarato il vicecommissario Mark Hamilton in una nota diffusa via Twitter.

Lyra McKee, una reporter di Belfast, si trovava sul luogo per seguire le proteste scoppiate nella notte di giovedì 18 aprile. La 29enne è morta poco dopo essere stata portata in ospedale. La rivolta sarebbe scoppiata dopo la perlustrazione effettuata dalla polizia in una casa a Creggan, un quartiere nazionalista della città.

A gennaio la detonazione di una grande autobomba fuori da un palazzo di giustizia a Londonderry ha fatto riemergere la minaccia rappresentata dai gruppi contrari all'accordo di pace raggiunto nel 1998. Un documento che ha messo fine, in gran parte, a tre decenni di violenze nella provincia britannica.

Secondo la polizia tra i responsabili ci sarebbe il gruppo chiamato New Ira, ritenuto responsabile del riaccendersi della violenza negli ultimi mesi. Una violenza che secondo gli investigatori potrebbe essere frutto della complicata situazione politica legata alla Brexit. Con l'uscita del Regno Unito dalla Ue, tra Irlanda del Nord ed Eire si potrebbe tornare ad avere un confine controllato e armato.

