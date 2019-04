Allarme Unicef: «In Libia 27mila sfollati e quasi 2mila bambini a rischio»

Le accuse del premier della Libia al-Sarraj sono chiare e forti: la «divisione della comunità internazionale» in questa crisi potrebbe portare al ripetersi di quanto accadde nel 2011, quando dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi il Paese piombò nel caos della guerra civile. E mentre la comunità internazionale continua a rimanere divisa su chi preme per la stabilità di Tripoli e di al-Sarraj e chi invece appoggia l'avanzata del generale della Cirenaica Khalifa Haftar, a farne le spese sono i civili.

A lanciare l'allarme è il Segretario generale dell'Unicef. Circa 1.800 bambini hanno urgente bisogno di essere evacuati dalle zone in prima linea di combattimento in Libia, mentre altri 7 mila e 300 sono già stati sfollati dalle loro case a causa delle violenze: nel complesso, sono circa 500 mila i bambini colpiti finora in tutta la parte occidentale del Paese.

Ansa | Il distretto di Abu Salim a sud di Tripoli

«Un numero crescente di bambini rischia la vita a causa dell'escalation dei combattimenti, i peggiori degli ultimi anni, a Tripoli e dintorni», recita la nota congiunta del direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore e del Rappresentante speciale Virginia Gamba.

«Ricordiamo a tutte le parti in guerra in Libia l'obbligo di proteggere i bambini in ogni momento, nel pieno rispetto del diritto internazionale - prosegue la nota -. Uccidere, ferire e reclutare bambini, gli attacchi su strutture scolastiche, mediche e idriche sono tutte gravi violazioni dei diritti dei bambini e devono cessare immediatamente. Devono essere messe in atto misure di prevenzione per proteggere meglio i bambini, in linea con la risoluzione 2427 del Consiglio di sicurezza».

«Esortiamo inoltre a garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli per tutti i bambini bisognosi, e a un cessate il fuoco per consentire ai civili di lasciare in sicurezza le aree in conflitto». Intanto cresce anche il numero degli sfollati che dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni è salito a 27 mila.

«Un numero significativo di civili è stato in grado di uscire dalle aree di Khalat al Furjan/Ain Zara, a sud ovest di Tripoli il 17 aprile, accompagnato da squadre di evacuazione locali. Questo sviluppo è stato possibile dopo gli interventi delle Nazioni Unite, che hanno chiesto un passaggio sicuro per i civili in aree colpite da conflitti. Attraverso questo corridoio umanitario, anche i primi soccorritori hanno potuto assistere anche le persone che hanno deciso di rimanere nelle aree colpite per proteggere i loro beni», ha chiarito l'Ocha, l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

