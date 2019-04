I troll cinesi tornano all'attacco: presa di mira una pagina Facebook della minoranza musulmana

Centinaia di commenti che tessono le lodi alla Cina e minimizzano i conflitti interni e le derive autoritarie del regime, come nel caso dei noti campi di rieducazione per uiguri, recentemente denunciati anche dal parlamento europeo. La nuova offensiva ha preso di mira alcuni fra i principali social network come Facebook, Twitter e Reddit, nonostante il loro utilizzo sia stato vietato dalla Repubblica Popolare Cinese.

Sono state proprio le pagine Facebook del Congresso Mondiale degli Uiguri a denunciare di aver subito sfottò cibernertici da parte di account cinesi. La pagina è stata inondata di commenti - oltre duemila - da comunicazioni del Partito Comunista Cinese che rigurgitavano frasi offensive o riproponevano la versione governativa delle repressioni in atto nello Xinjiang.

Si tratta di una provincia autonoma nel nord ovest della Cina, storicamente luogo di appartenenza delle minoranze di origini turche, come appunto gli uiguri i quali, nel secolo scorso, avevano puntato a creare uno stato nazione indipendente, un sogno poi sfumato con l'annessione da parte del partito comunista. Molti sono di fede musulmana e ancora oggi rivendicano la loro indipendenza dallo Stato cinese, composto a maggioranza di persone di etnia han.

Oggi nell Xinjiang vivono circa 8,6 milioni di uiguri, e 11 milioni di persone di fede musulmana, che subiscono regolarmente forme di repressione da parte dello Stato cinese. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dal 2017 sarebbero state internate circa 2 milioni di persone i campi di "de-radicalizzazione", con lo scopo di inculcare in loro un'identità pan-cinese, reprimendo manifestazioni di dissenso con la violenza. Nella pagina Facebook, oltre ai commenti, i troll hanno postato foto di uiguri sorridenti, vestiti con abiti tradizionali, accompagnati da frasi che conferano il loro buon stile di vita.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni gli utenti di un web forum calcistico in Cina, chiamato Diba, hanno formato una sorta di falange cibernetica dedita alla propaganda sul web. In queste vesti, all'indomani delle elezioni in Taiwan, nel 2016, inondarono i social di messaggi contro l'indipendenza taiwanese. Nell'epoca del web, la politica estera si fa anche così.

