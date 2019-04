La regina Elisabetta II compie 93 anni: lunga vita alla sovrana incontrastata dei meme

Il 21 aprile la regina Elisabetta festeggia il suo 93esimo compleanno. Il suo, è il regno più longevo nella storia della monarchia britannica. 67 anni sul trono e dietro di lei un'altra donna, la Regina Vittoria, che rimase in carica per 63 anni. In quasi un secolo di vita la sovrana britannica ha attraversato periodi storici e culturali diversi: dalla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, all'era dei Beatles passando per la dolorosa morte di lady D e il matrimonio dei nipoti William e Harry con Kate e Meghan.

Con l'avvento del web la figura della regina è diventa un'icona anche sui social. Una continua fonte di ispirazione per i creatori di meme che hanno fatto leva sulla sua longevità e caparbietà nel voler rimanere sul trono: meme che, in fondo, l'hanno resa, se possibile, ancora più popolare. E insieme a lei, hanno reso più umani e vicini alle persone comuni i membri della Casa Reale: grazie anche ai meme che hanno fatto di ogni loro vicenda familiare una ragione per scherzarci sopra.

Ma per i suoi 93 anni la sovrana del Regno Unito ci ricorda sempre una cosa: che siamo tutti dei mortali, tranne lei.

Non importa che tu sia il presidente degli Stati Uniti o uno tra gli sportivi più conosciuti e bravi al mondo: vicino a lei sfigurerai anche tu. «Che Dio salvi la regina?», «Che Dio li salvi da me».

Tante le bufale che nel corso degli anni sono circolate, e continuano a farlo, sulla presunta morte della Regina Elisabetta II. Ma diciamocelo, ci sono poche certezze nella vita e una di queste è che la regina sia immortale.

Ma la Regina Elisabetta non sarebbe anche la Regina del web senza il suo compagno di vita: il principe Filippo. Già, su di lui il web si è scatenato in continuazione, anche perchè, diciamocelo, è facile sfigurare di fianco a una regnante quando sei etichettato come il suo mero consorte. Ma per fortuna c'è chi ci ricorda che Filippo è molto di più.

Che dire poi sui suoi abiti colorati che l'hanno fatta diventare a suo modo un'icona di stile. Giallo, verde, blu, verde. Nominate un colore e sicuramente l'avrete visto indossato da Elisabetta II. Un amore per i colori vivaci che a qualcuno ha ricordato un altro simbolo del mondo britannico: i telettubbies.

Una lettura alternativa, quella dei meme, della vita della Regina ,che rinchiusa in un mondo all'apparenza lontano, quello dei reali inglesi di Buckingham Palace, ha saputo evidenziare gli aspetti più degni di noda della sua lunga vita e restituirli a noi comuni mortali.

