Pasqua di sangue in Sri Lanka, bombe sincronizzate in chiese e hotel. Almeno 50 morti

Sei esplosioni in sei luoghi diversi in Sri Lanka, nella domenica di Pasqua. A essere colpiti tre hotel di lusso a Colombo e tre chiese. Le esplosioni sarebbero avvenute quasi contemporaneamente.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Il bilancio è, al momento, di 52 morti e 283 feriti. La polizia riferisce di 42 vittime a Colombo, e 10 morti nella città di Batticloloa. Tra le vittime ci sarebbero anche turisti. Le esplosioni sono avvenute durante le celebrazioni della Pasqua.

I luoghi colpiti negli attentati

Tra i luoghi colpiti ci sono tre chiese: il santuario di Sant'Antonio nella capitale Colombo, la chiesa di San Sebastiano a Negombo e la chiesa nella città di Batticaloa. Tre gli hotel di lusso colpiti, tutti ubicati nella capitale Colombo: lo Shangri-La Hotel, il Cinnamon Grand hotel e il Kingsbury Hotel.

Bbc | Le città colpite dagli attentati durante le celebrazioni della Pasqua in Sri Lanka

Dopo gli attacchi, la polizia ha immediatamente evacuato diverse chiese, centri commerciali e cancellato vari eventi - sportivi e non - che erano in programma per scongiurare ulteriori possibili attentati.

Nei giorni scorsi è circolato in rete un documento, datato 11 aprile, secondo il quale l'intelligence srilankese era stata allertata su un imminente attacco terroristico nel paese. L'autenticità del documento è stata smentita.