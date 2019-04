Elezioni Ucraina: per gli exit poll vittoria schiacciante di Zelensky, il Beppe Grillo di Kiev

È la vera sorpresa di queste elezioni ucraine: l'attore e comico Vladimir Zelensky avrebbe ottenuto, secondo le proiezioni che i media ucraini hanno pubblicato alle 18:00 del 21 aprile, il 73,2% delle preferenze. 41 anni è senza alcuna esperienza politica, Zelensky è anche il primo presidente dichiaratamente ebreo nella storia dell'Ucraina.

Il leader del partito Servitore del Popolo ha battuto il presidente uscente, Petro Poroshenko, che negli exit poll risulta aver totalizzato solo il 25,3% dei consensi. Benché si tratti solo di stime, il divario fra i due è così ampio che non ci sono più dubbi su chi sarà il prossimo presidente ucraino.

«Oggi vincerà l'Ucraina, abbiamo unito il Paese», ha detto Zelensky con un sorriso dopo aver votato insieme alla moglie. Durante l'ultimo dibattito tra i candidati, tenutosi nello stadio olimpico di Kiev, il comico si era definito «una persona semplice ma decisa a spezzare il sistema, piegato dalla corruzione e dominato dagli oligarchi sin dall'indipendenza dall'Unione Sovietica».

Al primo turno Zelensky aveva ottenuto il 30,2% dei voti totali, doppiando le preferenze di Poroshenko, secondo con il 15,9%. Ma queste elezioni sono state caratterizzate proprio dall'esplosività e dall'inesperienza politica del comico.

Sembra assurdo, ma Zelensky ha annunciato la sua candidatura alle elezioni durante lo scorso Capodanno. Stava mettendo in scena un suo show in cui interpretava il ruolo di un insegnante di storia che diventa presidente quasi per caso dopo uno sfogo sulla corruzione nel Paese e pubblicato da un ragazzo su YouTube. La profezia si è avverata.