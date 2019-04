I migranti rinchiusi nei centri di detenzione in Libia sono al centro degli scontri tra il generale ribelle Khalifa Haftar e il governo di Tripoli di Fayez al-Serraj. Dopo i rapporti che parlavano di uomini, donne e bambini prigionieri nei centri di detenzione costretti a digiunare per giorni, e le indiscrezioni sui migranti arruolati nelle milizie libiche e costretti a combattere, la guerra li ha raggiunti direttamente nei centri di detenzione.

Si parla di Qasr Ben Gashir; un centro di detenzione distante circa 20 chilometri dal centro di Tripoli. Attualmente ospita circa 800 persone, uomini, donne, bambini. Ragazzi e ragazze. Da quando è scoppiata la guerra i migranti sono andati vari giorni senza mangiare. Quando è arrivato un autobus per spostarli in un altro centro si sono rifiutati, temendo di essere sottoposti a chissà quale altra privazione o, peggio, tortura.

Immagini dei feriti a Qasr bin Gashir

Venti persone sarebbero rimaste ferite martedì 23 aprile

Martedì 23 aprile sono arrivate le forze del generale ribelle della Cirenaica Khalifa Haftar. Secondo alcune testimonianze ricevute da Open, i soldati hanno aperto il fuoco dentro al centro di detenzione, uccidendo almeno due persone e ferendone almeno venti. Come spiega Giulia Tranchina, avvocatessa esperta di immigrazione, i soldati hanno sparato ai migranti «soltanto per averli trovati a pregare: uomini e donne insieme, una preghiera cristiana, e per essersi rifiutati di consegnare loro i pochi telefoni. Hanno sparato a sangue freddo e ferito piu di 20 persone. 2 sono morti».

La stampa libica parla di 6 morti finora. «Sono tutti rifugiati registrati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) - continua Tranchina - riconosciuti come profughi, aventi il diritto quindi di far parte del programma di evacuazione e reinsediamento. L'Europa ha abdicato alle proprie responsabilità e non permette all'Unhcr di evacuare e portare in salvezza i profughi detenuti in Libia.»

Nel frattempo, le Nazioni Unite fanno sapere che il numero di sfollati è salito a 35 mila dal 4 aprile, data di inizio degli scontri armati a Tripoli. Mentre il numero delle vittime è 272, più di 1.200 invece i feriti. I migranti detenuti nel Paese invece sono circa 6 mila, la metà dei quali si trova in luoghi esposti al combattimento, come Qasr bin Gashir. Per il momento la fine del conflitto sembra ancora lontana, anche a causa del supporto esterno al Generale ribelle Haftar, soprattutto da parte dei Paesi del Golfo. In giornata Fayez al-Serraj, il capo del Governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha accusato la Francia di appoggiare Haftar.

La posizione dell'Italia rimane la stessa, ovvero di sostegno ad al-Serraj. La vice ministra agli Affari Esteri Emanuela Del Re ha annunciato una nuova spedizione umanitaria di oltre 16 tonnellate di materiale sanitario. Dovrebbe arrivare in Libia nei prossimi giorni. È previsto per oggi, 24 aprile, l'incontro tra il premier Giuseppe Conte - che si è detto «molto preoccupato» per la Libia - con Ghassan Salamé, inviato speciale dell'Onu per la Libia, il quale ha già rivolto un appello all'Italia: «Incoraggiamo l'Italia e tutti gli Stati membri dell'Onu a spingere per il cessate il fuoco e il ritorno al dialogo. Occorre l'impegno collettivo a porre fine a questo conflitto egoista e inutile».

