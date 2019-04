Scuole inglesi, belle case e dottorati: chi sono i miliardari responsabili della strage di Pasqua

Tra gli attentatori srilankesi che hanno ucciso 359 persone durante la domenica di Pasqua a Colombo, capitale dell'isola dell'Oceano indiano, ci sono anche due fratelli, figli di un magnate delle spezie di nome Mohamed Ibrahim. Il giorno degli attentati i due fratelli si sarebbero fatti esplodere in uno o due dei tre hotel colpiti dagli attentatori. Il loro gesto è costato la vita a decine di turisti.

Nelle ore successive all'attentato, la moglie di uno dei due attentatori - non è ancora chiaro con chi dei due fratelli fosse sposata - si è fatta saltare in aria, assieme ai suoi figli, nella sua casa nel ricco quartiere di Dematagoda, nella periferia di Colombo, per uccidere i militari arrivati sul luogo per arrestarla. A provocare l'esplosione è stata la stessa miscela esplosiva usata dagli attentatori nella strage.

Insath e Ilham erano figli di Mohamed Ibrahim, fondatore di Ishana Exports, ricco esportatore di spezie, ben inserito nel mondo della politica srilankese. Anche lui è stato arrestato per il sospetto di aver aiutato i figli a organizzare l'attentato. Sia Insath e Ilham, entrambi trentenni, avevano vissuto una vita privilegiata, fatta di belle case e buone scuole. Il primo - dopo una laurea in Inghilterra - aveva anche ottenuto un dottorato in Australia. I giubbotti esplosivi usati dai 9 terroristi, sarebbero stati fabbricati nella sua fabbrica di rame a Wellampitiya, a nordest di Colombo.

Secondo il governo srilankese la maggior parte degli attentatori provenivano dalla classe media e dell'alta borghesia. Gli inquirenti non hanno ancora confermato la firma dell'Isis sulla strage, anche se il Califfato - ormai sconfitto in Siria e in Iraq ma presente altrove - ha rivendicato l'attentato. Il leader della cellula, apparentemente parte del gruppo islamista srilankese noto come il National Thowheed Jamath, dovrebbe essere Zahran Hasim, un predicatore islamico radicale. I servizi dell'intelligence britannica hanno identificato un altro attentatore: Abdul Lathief Jameel Mohamed, il quale, come i fratelli Ibrahim, avrebbe studiato all'estero, in Inghilterra.

