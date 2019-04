L'offerta di lavoro dei sogni è a Maiorca

L'offerta viene da Habitissimo, che punta a creare nella sua sede centrale di Palma di Maiorca un team madrelingua italiano. La società, un'impresa web, opera nel settore dell'edilizia, e si occupa di ristrutturazioni e i servizi per la casa. È presente tra le altre in Spagna, Italia, Brasile e Messico.

L'offerta

L'offerta è per un performance marketing manager Italia, a cui si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato e uno stipendio di ventisettemila euro annui. L'impresa punta molto sul benessere degli impiegati, per questo ha previsto orari di lavoro che vanno dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì, tutti fuori alle 14. Oltre a questo e all'aria delle baleari, l'impresa offre anche un'assistenza specifica alla serenità degli impiegati. Per farlo, ha assunto una CHO, Chief Happiness Officer, incaricata di occuparsi della felicità dei dipendenti. Questa posizione, sempre più diffusa negli Stati Uniti, si occupa di assicurarsi che in azienda ci siano spazi aperti, frutta gratis, un'area relax e un tavolo da ping pong.

I critieri di selezione

Unico tasto dolente: per essere assunti bisogna passare una selezione. Ai candidati si richiede esperienza nell'ambito del marketing digitale, con Google Ads, Excel, conoscere il mercato italiano e aver già lavorato e avuto successo con progetti di business. Punti in più per chi tra i candidati - rigorosamente «Entusiasti e ottimisti» - si destreggia con i Facebook Ads e Google Analytics. Già nell'agosto 2018 l'impresa aveva aperto 25 posti di lavoro destinati ad italiani.

