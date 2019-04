Exit poll Spagna: i socialisti in testa. Vox per la prima volta in Parlamento

Il Partito Socialista di Pedro Sànchez risulta, come previsto, in testa nei primi sondaggi pubblicati da GAD3 dopo la chiusura delle urne. Al secondo posto il Partito Popolare di Pablo Casado, di centrodestra. Segue il partito liberale Ciudadanos, quello di sinistra radicale Podemos e l'ultradestra Vox, che per la prima volta entrerebbe in Parlamento.

Vox sembra infatti aver ricevuto il 12% dei voti, che gli garantirebbero 36-38 seggi in Parlamento. In questa elezione, l'affluenza è stata record, raggiungendo il 60,7%, 9,5 punti in più del 2016, quando era andato a votare il 51% degli spagnoli. In Catalogna, l'affluenza è stata del 64%, il 18% in più rispetto alle scorse elezioni.

La conformazione del governo resta però incerta, perché - se confermati i dati degli exit poll - nessun partito avrebbe raggiunto i 176 seggi necessari a formare una maggioranza. Nemmeno unendosi con Podemos, il Partito Socialista di Sanchez riuscirebbe a governare. Il Psoe si sarebbe infatti aggiudicato tra 116 e 121 seggi, mentre Podemos tra 42 e 45. Insieme, avrebbero quindi tra 158 e 166 deputati.

Per governare, Sanchez potrebbe trovarsi costretto a chiedere di nuovo il supporto dei partiti indipendentisti catalani. La destra è ancora più lontana dal formare una maggioranza: l'unione di Partito Popolare, Ciudadanos e Vox li porterebbe ad ottenere solo tra i 153 e i 160 seggi.

