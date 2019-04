Dopo 5 anni riappare al-Baghdadi: pubblicati foto e video

Il leader dello Stato Islamico, Abu Bakr Al-Baghdadi, si mostra di nuovo in foto e in due video, stando a quanto dichiara Site, sito che monitora le organizzazioni terroristiche. Secondo Site, in un video diffuso da Al Furqan, la sezione media del "califfato" che diffonde contenuto propagandistico e notizie inerenti allo Stato Islamico, il capo dell'organizzazione terroristica è stato filmato mentre discute con dei miliziani della sconfitta di Baghuz e l'attentato in Sri Lanka, il che testimonia che i video sono stati girati di recente.

L'ultima volta che Al-Baghdadi si era mostrato in foto era stato nel 2014, quando aveva recitato un sermone nella Grande Moschea di al-Nuri a Mosul, in Iraq. In questo video, Al-Baghdadi si mostrava vestito di nero, da "califfo", mentre in questa si mostra come un combattente, visto che lo Stato Islamico è stato sconfitto a livello territoriale nella battaglia di Baghuz.

Nel 2018, dopo essere stato più volto dichiarato morto, colui che si considera "il Califfo dello Stato Islamico" ha rilasciato, sempre su Al Furqan, un audio di 54 minuti in cui incitava i suoi seguaci a portare avanti la guerra santa. Il 23 gennaio, lo Stato Islamico ha rivendicato gli attentati in Sri Lanka e diffuso le immagini dei terroristi che l'avrebbero perpetrato.

Leggi anche