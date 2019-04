Venezuela, Guaidò chiama alla rivolta. Maduro: «Tentativo di golpe in corso»

Leopoldo Lopez, uno dei leader dell’opposizione del Venezuela contro il presidente Nicolas Maduro, sarebbe stato liberato in circostanze misteriose dai militari su ordine di Juan Guaidó. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dopo esser stato condannato a 13 anni di carcere.

L’uomo è apparso in un video pubblicato su Twitter da Juan Guaidó: i due sono circondati da militari. Secondo le informazioni giunte finora si troverebbero in una base militare della capitale Caracas e avrebbero invitato la popolazione a scendere in piazza con loro.

L’autoproclamato presidente Guaidó, riconosciuto anche da una cinquantina di Paesi esteri, ha annunciato l’inizio della “fase finale” dell’operazione per liberare il Venezuela «dall’usurpazione del Paese» protratta dal presidente Nicolas Maduro, in quella che viene definita «operazione libertà».

Il governo Maduro: «Tentativo di golpe»

«Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento ci stiamo scontrando e stiamo neutralizzando un piccolo gruppo di militari traditori», scrive sul proprio account Twitter Jorge Rodriguez, portavoce del governo maduriano. I venezuelani sarebbero stati invitati a recarsi intorno alla sede del Governo per proteggerlo.

Rodriguez ha poi aggiunto che gli uomini di Lopez e di Guaidó stanno tentando di «promuovere un colpo di stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica».

Il luogo da dove sta partendo il golpe

I militari si troverebbero vicino alla base militare La Carlota, sul cavalcavia Altamira, un punto strategico per raggiungere la sede della presidenza del Venezuela, situata nel Palacio di Miraflores. Intanto risultano essere rallentati gli strumenti di comunicazione digitale e la rete internet.

Le reazioni internazionali

Tra i primi Stati a riconoscere Juan Guaidò come presidente ad interim c’è la Spagna che, in questi minuti, fa però sapere che non sosterrà nessun colpo di Stato in Venezuela. La portavoce del presidente Pedro Sanchez, Isabel Celaa, ha riferito infatti che «la Spagna sosterrà un processo democratico pacifico, evitando uno spargimento di sangue, mediante l’immediata convocazione delle elezioni».

