Nuovi scontri tra Gaza e Israele: lanciati più di 600 razzi

È ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le zone israeliane attorno alla striscia, dopo gli scontri iniziati venerdì. Le sirene di allarme in tutto il sud di Israele continuano a suonare. Da ieri (secondo fonti della Difesa di Israele) ci sono stati 600 tra colpi di mortaio e razzi a cui l’esercito aveva risposto colpendo sia obiettivi di Hamas sia del movimento per la Jihad islamica in Palestina.

La ripresa degli attacchi avrebbe provocato finora la morte di tre israeliani e di dodici palestinesi. L’ospedale israeliano di Ashkelon ha subito danni al dipartimento oncologico e una fabbrica è stata colpita sempre sulla costa sud di Israele.

Le accusa a Israele sulla donna incinta e la neonata

Fra le vittime dei raid israeliani in rappresaglia ci sono una donna incinta e una bambina di 14 mesi. «La neonata e la donna palestinese incinta che hanno perso la vita ieri non sono state uccise in attacchi israeliani ma da armi difettose di Hamas o Jihad islamica». Lo ha detto il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ai giornalisti stranieri riferendosi a quanto accaduto ieri nel nord della Striscia.

«Un evento triste e tragico - ha continuato - ma non sono state uccise da armi israeliane». Conricus ha confermato l'invio al confine della 7/a brigata corazzata israeliana a cui potrebbero essere affidate "missioni offensive".

Stati Uniti vs. Erdogan

Dagli Stati Uniti è arrivato pieno sostegno a Tel Aviv: «Chiediamo ai responsabili della violenza di cessare immediatamente questa aggressione. Siamo a fianco di Israele e sosteniamo pienamente il suo diritto all'autodifesa contro questi attacchi aberranti», si legge in una nota del portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus.

Il presidente turco Erdogan ha detto invece che «la Turchia e l’agenzia Anadolu continueranno a denunciare al mondo il terrorismo israeliano e le atrocità compiute a Gaza».

L'appello della comunità internazionale

L'escalation tra la Striscia di Gaza e Israele arriva a un mese dalle elezioni generali che hanno visto la riconferma di Netanyahu come primo ministro del Paese per la quinta volta consecutiva.

Un'azione che, secondo fonti di Hamas interpellate da Haaretz, sarebbe stata scatenata dalla lentezza e dalla non volontà di Israele di implementare gli accordi raggiunti con le autorità politiche di Gaza.

Una situazione pericolosa che rischia di riaccendere il confronto, mai terminato, tra le due parti e di provocare molte vittime. «Il lancio di razzi da Gaza verso Israele deve cessare immediatamente. Una de-escalation di questa situazione pericolosa è urgente e necessaria per accertare che vengano protette le vite dei civili», ha detto la portavoce dell'Unione europea per la politica estera, Maja Kocijancic.

Anche l'inviato Onu per il Medio Oriente Nickolay Mladenov ha fatto sapere di essere in contatto con Israele, Hamas e l'Egitto per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.

L’escalation di violenza è ripresa con l’avvicinarsi delle celebrazioni del giorno dell’Indipendenza (il 14 maggio 1948 fu proclamato lo Stato di Israele) e dell’Eurovision, il concorso a cui partecipano artisti internazionali.

