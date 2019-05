Il sultano del Brunei ci ripensa: niente pena di morte per gli omosessuali

Il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah ha concesso una moratoria alla legge che condannava al linciaggio chiunque fosse sorpreso ad avere rapporti omosessuali. La decisione sembra la conseguenza del boicottaggio internazionale guidato da celebrità come Elton John e George Clooney. Lo scorso 3 aprile il Paese aveva modificato le sue leggi, virando verso un'interpretazione diversa della legge islamica. Nello specifico aveva deciso la pena di morte, anche attraverso il linciaggio, per l'omosessualità, l'adulterio e lo stupro. Tutti già illegali nel Brunei.

Il presidente aveva fino ad ora fermamente difeso il suo diritto ad implementare le sue leggi ispirate alla sharia, alcune delle quali erano state adottate nel 2014 e da allora implementate gradualmente. Il ricchissimo sultano è spesso criticato da attivisti per azioni despotiche, quasi sempre senza sortire alcun effetto. In un'inconsueta reazione alla mobilitazione della comunità internazionale, Bolkiah ha però affermato il 5 maggio che la pena di morte non farà parte del codice penale ispirato alla sua interpretazione della sharia.

Dopo che il 3 aprile Bolkiah aveva annunciato la modifica del codice penale, le Nazioni Unite hanno chiesto di ritirare le misure. Il boicottaggio ha funzionato. Nelle scorse settimane molte celebrità avevano deciso di non entrare più negli alberghi di lusso gestiti dal sultano, come il Dorchester di Londra o il Beverley Hills Hotel di Los Angeles. Questa scelta è stata condivisa anche da varie multinazionali che hanno dato ordine ai loro dipendenti di non soggiornare negli alberghi di Bolkiah, allo stesso modo molte agenzie turistiche hanno tolto il Brunei dalle loro destinazioni.

