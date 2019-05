Aspettando le Europee / I candidati del M5S alle elezioni europee 2019

Cinque le donne capilista nelle circoscrizioni del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Si tratta di una manager, una dirigente della Pubblica amministrazione, una giornalista, una docente e una funzionaria del Comitato economico e sociale europeo. Tra le new entry spiccano Dino Giarrusso, ex inviato de “Le Iene”, e il sindaco di Livorno Filippo Nogarin; riconfermati, invece, gli europarlamentari uscenti Fabio Massimo Castaldo e Ignazio Corrao.

Circoscrizione Nord-Ovest

La capolista è Maria Angela Danzì, segretario generale e direttore generale dei comuni di Genova e Novara e della provincia di Varese, l’ex consigliere regionale Eugenio Casalino, Eleonora Evi, Christian Di Feo, l’avvocatessa e consigliere comunale a Ventimiglia Silvia Malivindi, Tiziana Beghin, Andrea Togno, Marcella Gilardoni, Paola Macchi, la responsabile delle relazioni sindacali in Expo spa Paola Pizzighini, l’avvocato Daniele Tromboni, Giuseppe Renato Mastruzzo, Andrea Palumbo, Marco Mesmaeker, Alessandro Di Pierro, Maria Cristina Migliore, l’avvocato Nicola Clerici, Simona Barello, Piero Puozzo e Monica Ferraris.

Circoscrizione Nord-Est

Sabrina Pignedoli, autrice del libro “Operazione Aemilia” ,giornalista d’inchiesta che ha raccontato la ‘ndrangheta a Reggio Emilia, è la capolista della circoscrizione nord-est. Ci sono anche Marco Zullo, Viviana Dal Cin, Alessandra Guatteri, Elena Mazzoni, Claudio Fochi, la project manager Nadia Piseddu, Matias Eduardo Diaz Crescitelli, Cinzia Dal Zotto, Antonio Candiello, Ulderica Mennella, Carla Franchini, Salvatore Lantino, Simone Contro, Cristiano Zanella.

Circoscrizione Centro

La capolista della circoscrizione centro, invece, è Daniela Rondinelli, già membro del gabinetto di presidenza del Comitato Economico e Sociale Europeo. Tra i candidati anche il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (new entry), il vice-presidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Silvia Noferi, Dario Tamburrano, l’ex consigliera comunale Elisabetta Zuccaro, Tiziana Alterio, Lisa Giuggiolini, Gianluca Macone, la 31enne moglie del consigliere Zarro Stella Visconti, Luca Ciarrocca, Cosimo Giorgetti, Nicola Magi e Concetta Maestrini.

Circoscrizione Sud

Chiara Maria Gemma è la capolista per il M5s nella circoscrizione Sud: è professore associato in Didattica e Pedagogia speciale all’Università di Bari “Aldo Moro”. Si candidano anche Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Michela Rescigno, il 30enne foggiano Mario Furore, Gianluca Ranieri, l’ex consigliere municipale al Vomero (Napoli) Mariano Peluso, Vito Avallone, Enrico Farina, Alberto Claudio De Giglio, Luigi Napolitano, Franca Pulpito, Danilo Della Valle, la 39enne Stefania Gentile che lavora all’Avis di Macchiagodena (Isernia), Valeria Di Nino che studia per diventare magistrato e Antimina Di Matteo.

Circoscrizione Sicilia-Sardegna

Nella circoscrizione isole il M5s schiera la capolista Alessandra Todde, già amministratore delegato di “Olidata”, l’ex iena Dino Giarrusso (accusato di aver sfruttato “Le Iene” per la sua campagna elettorale col Movimento Cinque Stelle), l’europarlamentare Ignazio Corrao, Donato Forcillo, l’avvocatessa catanese Matilde Montaudo, Flavia Di Pietro, l’ingegnere Antonio Brunetto e Antonella Corrado.

Leggi anche