«Royal Scimpanzé»: il conduttore della Bbc è indagato per razzismo

Danny Baker, scrittore e speaker radiofonico, dopo essere stato licenziato dalla Bbc, rischia ora anche un processo per razzismo. La polizia ha avviato infatti un'indagine contro di lui dopo il tweet che gli è costato il posto di lavoro.

Dopo la nascita di Archie, il primogenito di Meghan Markle e il principe Harry, il conduttore ha postato sul proprio profilo social una foto in bianco e nero dove si vedevano un uomo e una donna ben vestiti che tengono per mano uno scimpanzé in giacca e cravatta, con il commento: «Il Royal Baby lascia l'ospedale».

Il post ha immediatamente scatenato numerose polemiche, Baker ha tolto la foto da Twitter e si è scusato immediatamente, ma ormai il danno era stato fatto. La Bbc ha preso le distanze dallo speaker.

Ora Baker rischia di finire in Tribunale con l'accusa di razzismo. A renderlo noto un portavoce della polizia. «È stato aperto un fascicolo in relazione al tweet pubblicato lo scorso 8 maggio. Stiamo indagando», ha detto il portavoce a Sky News.