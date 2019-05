Aspettando le Europee / Il voto in Gran Bretagna

Può sembrare incredibile, visto che in un referendum del 2016 i britannici hanno deciso l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, eppure anche il Regno Unito si sta preparando per partecipare alle elezioni europee di fine maggio. Si voterà il 23 maggio per eleggere al parlamento europeo 73 deputati, pari al numero dell'Italia.

La Brexit, inizialmente prevista per il 29 marzo, dovrebbe avere luogo entro il 31 ottobre. Il parlamento britannico ha quindi ancora diversi mesi per approvare l'accordo negoziato con l'Unione europea. Ma, visto che non è stato in grado di farlo prima di fine maggio, i trattati europei prevedono che ogni Paese membro - inclusa la Gran Bretagna, che fa formalmente ancora parte dell'Unione europea - partecipi alle elezioni.

Non è ancora chiaro cosa succederà nel momento in cui il parlamento porterà davvero il Regno Unito fuori dall'Unione europea, se infatti gli eurodeputati britannici rimarranno in sede fino a fine mandato, oppure se se l'Ue imboccherà un'altra strada. Nel caso in cui gli eurodeputati britannici dovessero lasciare il loro posto poco dopo la Brexit, i loro seggi potrebbero rimanere vacanti. Non è un dettaglio da nulla, visto l'alto numero di eurodeputati britannici e il ruolo importante che giocano sullo scacchiere delle alleanze all'interno del parlamento europeo.

I conservatori, per esempio, non fanno parte del principale schieramento di centro destra, il più grande gruppo nel parlamento europeo, ovvero il Partito popolare europeo, di cui fa parte Forza Italia. Invece sono, insieme ai conservatori polacchi del partito Giustizia e Libertà, membri maggioritari (con 19 deputati a testa) del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Un gruppo a cui appartiene l'unico deputato di Fratelli D'Italia ma anche, fino a poche settimane fa, i deputati del Partito poplare danese e del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania, diventati alleati di Salvini.

Lo stesso ragionamento può valere per il partito indipendentista Ukip (United Kingdom Independence Party), che giocò un ruolo fondamentale nel referendum sull'uscita dall'Ue. Attualmente conta due eurodeputati nel gruppo di Salvini e Marine Le Pen, l'Europa delle Nazioni e della Libertà, e il Brexit Party (ex-Ukip), di Nigel Farage, pezzo portante del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, di cui fa parte anche il Movimento 5 Stelle.

L'ascesa del Brexit Party di Nigel Farage

Proprio il nuovo partito di Nigel Farage, il Brexit Party, pare destinato ad arrivare primo nelle elezioni europee. Secondo un recente sondaggio di Britain Elects, il partito di Farage sarebbe primo, con oltre il 30% delle preferenze. Un numero considerevole per un partito fondato a gennaio del 2019, visto che si contende lo stessa fetta di elettorato che dovrebbe rappresentare lo Ukip.

Non sarebbe la prima volta che Nigel Farage arriva primo - lo aveva già fatto nelle scorse elezioni nel 2014, battendo i laburisti di Ed Miliband - a dimostrazione del fatto che le elezioni europee nel Regno Unito hanno una valenza diversa da quelle nazionali, dove lo Ukip non è mai riuscito a portare in parlamento più di un solo deputato.

Conservatori e Laburisti in crisi

Lo stesso ragionamento spiega il calo dei conservatori e laburisti nei sondaggi, dati rispettivamente a 11 e 21%. Nel caso dei conservatori pesa le difficoltà del Governo di riuscire a trovare una maggioranza per far approvare l'accordo per l'uscita dall'Ue e, legato a questo, le critiche che sono piovute su di lei per l'accordo stesso, ritenuto da un'ala del suo partito - una fazione di 'puristi' della Brexit - troppo accondiscendente nei confronti delle istituzioni europee.

Sui laburisti pesa invece la poca chiarezza della propria posizione sulla Brexit, il fatto di non aver chiesto direttamente un secondo referendum o la revoca dell'uscita dall'Unione Europea. Entrambi i partiti sono stati puniti nelle recenti elezioni locali, occasione in cui gli stessi leader - Theresa May e Jeremy Corbyn - hanno riconosciuto l'importanza della Brexit sul voto. Elezioni in cui sono stati premiati invece sia il partito dei Liberal Democratici, che si presentano alla vigilia del voto alle europee con il 12% (più dei conservatori) e il partito dei Verdi, con l'8%.