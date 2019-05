Il giornale spagnolo El Mundo dedica un articolo, intitolato «Roma, capitale dei salassi», alla questione dello scontrino romano, che tanto ha fatto parlare sui social network e riportato dai giornali italiani. Lo scontrino, pubblicato su Facebook da un turista spagnolo in visita a Roma, riportava il costo di un pranzo composto di due hamburger e tre caffè, per un totale di 81,40€.

Il gestore del locale, il Caffè Vaticano, ha motivato i fatti al Messaggero: «Abbiamo cercato di chiarire la questione con i clienti al momento del conto. Comunque, stiamo parlando di hamburger con quattro etti di carne di manzo danese, affiancati da patatine e insalata. Poi i clienti hanno scelto dal menu, e sul menu erano scritti i prezzi. Sapevano quello che mangiavano e sapevano quello che pagavano».

El Mundo ironizza sulla spiegazione fornita dal gestore: «4 etti di carne di manzo, neanche fosse caviale». E ha da ridire anche sul caffé: «No, non l'avevano raccolto in una piantagione colombiana la mattina stessa, era un caffè italiano pagato al prezzo di pepite d'oro». il giornalista ricorda l'episodio di quattro turisti giapponesi che si sono trovati a pagare 1.143 euro per un pranzo a Venezia.

L'articolo conclude affermando che «Roma è da tempo la capitale dei salassi però ora, nell'era dei social network, queste truffe si diffondono come la polvere mettendo in serio pericolo la reputazione di molte attività». Per dare adito alla sua tesi, il quotidiano posta la foto di una pagina di Tripadvisor che mostra i commenti negativi in castigliano sul ristorante romano.

