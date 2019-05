Sciopero del sesso negli Usa: l'appello contro le leggi anti-aborto

Sciopero del sesso: è ancora una volta Alyssa Milano la paladina del diritto all'autodeterminazione delle donne. L'attrice di Streghe invita le donne ad astenersi dal sesso fino a quando «non ci sarà restituita l'autonomia dei nostri corpi». Sotto accusa la norma anti-aborto varata in Georgia.

Una legge che abbassa da 20 a 6 settimane di gestazione il periodo in cui è possibile decidere di interrompere una gravidanza: un lasso di tempo molto breve, tanto da rendere plausibile che una donna si renda conto di essere incinta quando ormai è troppo tardi per intervenire. La norma è stata chiamata Heartbeat bill, perché vieta l'aborto da quando è possibile riscontrate il battito cardiaco del feto.

La battaglia di Alyssa

Sono mesi che Alyssa Milano è testimonial in prima fila della battaglia contro questa norma firmata nei giorni scorsi dal governatore repubblicano Brian Kemp. E non è sola: insieme a lei ci sono altri attori e molte attrici e rappresentanti delle case di produzione americane.

Realtà come Blown Deadline Productions, Killer Films e Duplass Brothers Productions hanno già annunciato il boicottaggio della Georgia come set per film e serie tv. Un'industria che si avvale di più di 92mila posti di lavoro nello stato meridionale, scelto come location di molte pellicole di successo degli ultimi anni.

La Georgia è il quarto stato negli Stati Uniti ad aver varato nel 2019 una legge che vieta gli aborti dopo che è stata rilevata un'attività cardiaca. Alyssa Milano è la stessa che aveva lanciato on line la campagna #MeToo, per esortare le donne a parlare degli abusi subiti. Su Twitter il marito, l'agente sportivo David Bugliari, sposato nel 2009, la sostiene e risponde serafico all'ironia.

«Dobbiamo capire quanto sia grave la situazione in tutto il paese», spiega Alyssa Milano. «Il punto è ricordare alle persone che abbiamo il controllo sui nostri corpi». Le donne, nella storia - spiega l'attrice - hanno usato lo sciopero del sesso come strumento di protesta o di rilancio di riforme politiche. Lo hanno fatto recentemente anche in Liberia, ricorda Milano, «per chiedere la fine della lunga guerra civile».

Un'idea che però, paradossalmente, piace ai conservatori, da sempre fautori dell'astinenza. E che ha ricevuto invece critiche liberal, scrive il Guardian, perché proporrebbe una falsa narrativa secondo cui le donne fanno sesso solo come favore agli uomini. Bene o male, purché se ne parli, è la posizione di Alyssa Milano, soddisfatta del fatto che il suo appello stia portando le persone «a parlare della guerra alle donne».

