Super Jam Bros: la candidata di Macron ha creato un videogioco per "salvare l'Europa"

Salvare le 12 stelle che compongono la bandiera dell’Unione Europea. È questo l’obiettivo di Super Jam Bros, il videogioco lanciato dal movimento europeista Giovani per Macron. La protagonista è Nathalie Loiseau, viceministra agli Affari Europei del governo guidato da Emmanuel Macron. Il videogame è simile al celebre Super Mario Bros ma i nemici da combattere sono la versione politica della Truppa Koopa, costituita - secondo gli sviluppatori - dai candidati populisti che si presenteranno alle prossime elezioni europee.

Tra i politici da affrontare, tutti rappresentati con le sembianze di un calabrone, si possono trovare il leader dell’estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon (accusato di essere molto vicino al presidente russo Vladimir Putin), la leader populista di Ressemblement National Marine Le Pen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quest’ultimo, pur non essendo un politico europeo è stato scelto perché «Il presidente americano è più noto ai giovani di altri nazionalisti stranieri come Matteo Salvini o Viktor Orban».

Nathalie Loiseau non è stata la prima politica francese a proporre un videogioco durante il periodo di campagna elettorale. Nel 2017, a margine delle presidenziali francesi, lo stesso leader dell’estrema sinistra Mélanchon si era reso protagonista del gioco Fiscal Kombat (ispirato al celebre videogioco Mortal Kombat), dove il candidato presidente confiscava denaro ai ricchi evasori.

Il gioco della Loiseau, sviluppato dalla società tedesca AdAsGame e costato dai 5.000 ai 10.000 euro, non è piaciuto molto allo staff di Mélanchon, il cui portavoce ha attaccato su Twitter la candidata macroniana: «Ricopiando quello che avevamo fatto (meglio), i macronisti ci rappresentano in un videogioco come alleati della Russia. Chi dirà loro che il loro governo vende armi alla famigerata monarchia saudita che bombarda i civili nello Yemen e condanna gli omosessuali?».

