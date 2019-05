Candidato danese lancia la campagna elettorale su Pornhub: «Bisogna stare dove sono i cittadini»

Joachim B. Olsen, ex lanciatore che si è convertito alla politica, ha lanciato la sua campagna elettorale su una piattaforma singolare. Non i soliti Facebook e Twitter, ma Pornhub, il sito di condivisione di materiale video pornografico. «Si, sono io su Pornhub», ha scritto sulla sua pagina Facebook il candidato alle prossime elezioni politiche danesi.

«Devi farti vedere dappertutto, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente una pubblicità su Pornhub. Il porno occupa metà del traffico internet e i politici devono andare nei luoghi dove vanno gli elettori, e tra questi ci sono i siti porno», ha dichiarato Olsen in un'intervista al sito Dr Nyheder.

Joachim B. Olsen



Campagna per le erezioni

L'ex atleta, medaglia d'argento alle Olimpiadi, è stato eletto in Parlamento nel 2011 come membro del partito di centrodestra Alleanza Liberale. La locandina su Pornhub lo raffigura in giacca e cravatta: «Quando hai finito di masturbarti, vota per Jakke», recita lo slogan.

Un utente su Twitter ha affermato che questa campagna stava offrendo al politico più popolarità di Rasmus Paludan, il fondatore e leader del partito anti-immigrazione Linea Dura. In risposta, Olsen ha scritto «Non c'è limite a quanto posso spingermi lontano per la nazione».

«Se andare su Pornhub serve a tenere Rasmus Paludan fuori dai media stranieri, mi sacrificherò per il gruppo», ha detto il candidato. La campagna ha scatenato varie reazioni sui social network , tra cui quella di un utente che ha ironizzato: «Nulla grida Alleanza Democratica come un sito riempito di gente che vuole darsi piacere da solo».

Leggi anche: