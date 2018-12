E' morto a 76 anni, Enzo Boschi, il geofisico che per 12 anni diresse l'Istituto Nazionale di Vulcanologia.Era lo scienziato che ha studiato i terremoti I funerali previsti la vigilia di Natale a Bologna, la sua città. La presidenza di Boschi durò fino al 2011, due anni dopo il terremoto di L'Aquila.

---------------------------

Enzo Boschi era un uomo di grande umanità, attento alle cause sociali senza nessuna pretesa di protagonista. Straordinario esperto e divulgatore di geofisica e vulcanologia, visse come una tortura, una piega ingiusta del destino, il processo e la condanna (incredibile) a sei anni per il suo ruolo nella commissione grandi rischi a causa del terremoto dell'Aquila di dieci anni fa, con la coscienza che quell'ingiustizia era poca cosa alla tragedia a cui veniva legata. Il tempo e i magistrati di secondo e terzo grado cancellarono quelle accuse, infamanti per chiunque, e figuriamoci per un uomo che aveva dedicato la vita allo studio della scienza. Disse, nel giorno della sentenza finale che gli restituiva l'onore, che non sono i sismologi a fare le vittime, perché a uccidere sono gli edifici costruiti male. Una tesi troppo banale per gli adepti di tutte le dietrologie e stregonerie, e proprio per questo la più vera.