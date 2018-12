Mattarella sceglie i suoi eroi: 33 le onorificenze al Merito della Repubblica

È il giorno degli eroi di Mattarella. Il Presidente della Repubblica, ha conferito, motu proprio, 33 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità.



"Il Presidente Mattarella ha individuato - riporta la nota del Quirinale - tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani".



Tra di loro: Maria Rosaria Coppola, la dipendente Rai che, lo scorso novembre, difese - unica - un giovane pakistano aggredito con insulti razzisti. Roxana Ramon (nella foto), barista che denunciò le violenze da parte di esponenti del clan Casamonica su un disabile. Vito Massimo Catania, ex podista, che oggi mette a disposizione le sue gambe gareggiando a sostegno di atleti con disabilità. Germana Giacomelli, "la grande madre d'Italia", che oltre ai 5 figli partoriti e agli 8 adottati, si prende cura di 108 bambini in affido provenienti da famiglie in difficoltà (figli di tossicodipendenti, di genitori che hanno subito condanne, vittime di violenze domestiche o orfani di entrambi i genitori).

Ancora, Marco Ranieri, promotore del recupero e redistribuzione degli alimenti e dell’educazione contro lo spreco. Mustapha El Aoudi, cittadino marocchino, venditore ambulante, che il 4 dicembre scorso è intervenuto in difesa della dottoressa aggredita e gravemente ferita da un uomo che l’accusava della morte della madre.

Fra i 33 insigniti ci sono 14 donne e 19 uomini. I più giovani Iacopo Melio e Fabio Caramel (26 anni), la più anziana Irma Dall'Armellina (93 anni).

(Ecco l'elenco completo degli eroi di Mattarella)