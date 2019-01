Reddito di cittadinanza e Quota 100 in Cdm. Il Pd: «Governo irresponsabile»

«Altro che abolizione della povertà». È sarcastico Nicola Zingaretti, a pochi minuti dall'inizio del consiglio dei Ministri che dovrebbe vedere l'approvazione del decreto con le due misure di bandiera del governo gialloverde: reddito di cittadinanza e quota 100. «Il bilancio è che non c'è un'idea che punti alla ripresa, al sostegno alle imprese, alla crescita del lavoro, che invece cala come cala la produzione industriale e come cala il Pil», dice il governatore della regione Lazio.

«Fosse così facile abolire la povertà», dice Roberto Speranza. «Sono dei provvedimenti fantasma. La povertà, secondo il governo, è già stata abolita da sei mesi. Ma non mi risulta che questo sia l'esito che le persone vedono nelle loro vite».