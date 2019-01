Il manifesto di Carlo Calenda per una lista unica in vista delle Europee

Carlo Calenda lancia un manifesto per una lista unica che coinvolga le «forze civiche ed europeiste» in vista delle elezioni europee.

«Le forze da mobilitare per la costruzione della nuova Europa sono quelle del progresso, delle competenze, della cultura, della scienza, del volontariato, del lavoro e della produzione». Centinaia di politici, sindaci, governatori e intellettuali hanno firmato il documento.

Il tentativo di ricompattarsi per le elezioni europee del 2019, che in Italia si terranno il 26 maggio e serviranno per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, è stato annunciato con un tweet da Calenda.

Non era scontato, le adesioni al manifesto pubblicato sul sito siamoeuropei.it sono state tantissime: «L’Italia e l’Europa sono più forti di chi le vuole deboli», è il titolo del documento.

In calce, oltre alle firme di sindaci e governatori, ma anche di esponenti di primo piano del Partito Democratico.

