Whatsapp contro le fake news, ora i messaggi si inoltrano solo a cinque contatti

Whatsapp ha annunciato che modificherà il numero di contatti a cui inoltrare un messaggio ricevuto, l'obiettivo è quello di arginare la diffusione di notizie false. «Abbiamo deciso di estendere a tutti gli utenti del mondo il limite di numero di contatti a cui inoltrare un messaggio, fino a un massimo di cinque utenti», ha riferito Victoria Grand vicepresidente nel settore policy e comunicazione durante un evento a Giacarta, Indonesia.

Il limite era già stato applicato in India sei mesi fa a causa della diffusione massiccia di video in cui alcune persone, del tutto innocenti, erano accusate di aver rapito dei bambini. Questi contenuti hanno iniziato a rimbalzare da telefono a telefono fino a portare al linciaggio e alla morte degli uomini presi di mira.. A seguito di quegli episodi, i responsabili del servizio del messaggistica avevano scelto di ridurre il numero di persone a cui poter inoltrare un messaggio da venti a cinque. Ora il limite diventa ancora più stretto e si estende a tutti gli utenti del mondo. Le nuove regole valgono già da oggi per gli utenti Android e, dai prossimi giorni, saranno imposte anche a chi ha un dispositivo Apple.





