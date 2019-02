Il blog Gayburg è stato parzialmente censurato. Colpa del Codacons? No, il motivo è un altro

Il blog Gayburg, che ha ottenuto diverse nomination a diverse edizioni del Macchianera Awards come miglior sito lgbt, è stato parzialmente censurato su Blogspot, la piattaforma gratuita di Google. Cercando di accedere al sito ci troviamo davanti un avviso che spiega la motivazione del blocco - «alcuni lettori hanno contattato Google perché ritengono che i contenuti di questo blog siano discutibili» - e ci viene chiesto se vogliamo visitare il sito o evitarlo del tutto.

L'avvertenza entrando nella home page del sito di Gayburg.

Nello stesso messaggio di «avvertenza sul contenuto» si legge che in genere «Google non esamina né approva i contenuti dei blog», di conseguenza la parziale censura del sito è stata decisa sulla base delle sole segnalazioni dei contenuti senza un controllo effettivo da parte di un essere umano. Contattati da Open, i gestori del blog dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della piattaforma e che non conoscono il reale motivo del blocco, ma hanno dei sospetti. A seguito di alcuni tweet di protesta da parte dei gestori del blog, Filippo Savarese di CitizenGo pubblica un tweet dove si congratula per il blocco con il Codacons, che nei giorni precedenti avrebbe dichiarato di essere intenzionato a procedere legalmente contro Gayburg per alcuni dei contenuti pubblicati. L'associazione risponde alle accuse via Twitter sostenendo di non avere nulla a che fare con il blocco del sito, mettendo ancora una volta in guardia i gestori: «Come già riferito nella giornata di ieri, non siamo certamente stati noi a chiedere la censura di #Gayburg. Se questa illazione verrà ancora diffusa, con qualsiasi mezzo, ci vedremo costretti a tutelarci legalmente».

La risposta di Codacons alle accuse da parte di Gayburg

In realtà il blocco non è dovuto né al Codacons né a presunte segnalazioni di massa, bensì a una singola notifica di rimozione che Open è riuscito a scovare nei meandri dei regolamenti della piattaforma gratuita di Google.

La motivazione del blocco

Trattandosi del risultato ottenuto tramite le segnalazioni da parte degli utenti e non di un'azione legale, nella guida della piattaforma possiamo leggere il regolamento sui contenuti inappropriati e come segnalarli. Al suo interno troviamo una nota dove si afferma che «una copia di ciascuna notifica di rimozione ricevuta, relativa a Blogger, viene inviata al database dei reclami del progetto Lumen».

La segnalazione raccolta dal progetto Lumen contro il contenuto contestato nel sito.

Visitando la pagina del progetto e digitando nel motore di ricerca la parola «Gayburg» riusciamo a ottenere due segnalazioni, una del 24 maggio 2017 e una del 25 gennaio 2019, classificate come «defamation». In quella più recente, e probabile causa della parziale censura del sito, leggiamo:

La costruzione che il blog Gayburg fa del mio profilo personale e falsa, tendenziosa e diffamatoria. Prima di tutto, non sono una giornalista del Corriere della Calabria dal 2015. In questa sede ho ricoperto la qualifica di redattore, partecipando grazie a una mia inchiesta alla trasmissione Striscia la Notizia in qualità di intervistata. Oggi sono responsabile del sito di Inchieste Rec News. L'autore o l'autrice dell'articolo dimostra fin da subito, dunque, approssimazione nel trattare la materia in oggetto. Non sono, per giunta, stata una "semplice persona" intervistata, ma Luca Galtieri mi ha interpellato in qualità di giornalista e storico dell'Arte, cosa che evidentemente alla redazione non torna utile per la costruzione faziosa che è stata messa in piedi. Il resto dell'articolo è imbastito grazie alle reazioni che ho avuto dopo una settimana di tweet storming pressante da parte di profili organizzati, che hanno reagito di fronte a un normale ...

In allegato c'è il contenuto considerato lesivo dal segnalatore, un articolo del 4 maggio 2018 dove si riporta un tweet del 30 aprile 2018 dove giornalista Zaira Bartucca augurava ai gay di campare 100 anni «di cui 10 giorni con @RKadyrov», il leader ceceno Ramzan Kadyrov accusato di torture contro gli omosessuali.