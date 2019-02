Crisi diplomatica Italia-Francia: l'ambasciatore francese è tornato a Roma

Potrebbe essere stata la chiamata di Sergio Mattarella ad appianare le divergenze. Ma la crisi diplomatica tra Roma e Parigi sembra vicina a una distensione: torna infatti in Italia l'ambasciatore francese, richiamato in Francia lo scorso 7 febbraio. Christian Masset, è rientrato a Roma. È sbarcato alle 15.30 all'aeroporto di Fiumicino con un aereo di linea.

«Il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto è importante l'amicizia tra la Francia e l'Italia, a che punto i due paesi hanno bisogno uno dell'altro», ha dichiarato Nathalie Loiseau, la ministra per gli Affari europei, annunciando a RTL il rientro a Roma dell'ambasciatore francese.

Emmanuel Macron, dopo le frizioni con l'Italia sui Gilet gialli, e gli scontri sull'accoglienza dei migranti, aveva definito il comportamento italiano un «attacco senza precedenti». Anche Il vicepremier italiano aveva rivolto pesanti accuse all'Eliseo sulla gestione dell'immigrazione e sui latitanti degli anni di piombo rifugiati oltralpe: «Stop con i respingimenti, stop con i terroristi italiani in Francia», aveva scritto Matteo Salvini su Facebook.

A tenere banco era stata anche la questione della moneta, il franco Cfa, ancora utilizzata da ex-colonie francesi in Africa. La polemica era scattata dopo che in diretta tv Giorgia Meloni e Alessandro di Battista avevano accusato la Francia di alimentare l'emigrazione con lo sfruttamento dei Paesi africani dove il Franco è ancora in uso.