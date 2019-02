Primarie Pd, corsa a ostacoli dentro e fuori dai social

Tre candidati alle primarie Pd del 3 marzo e un tasso di litigiosità elevato: l'ultimo caso è stato il mancato confronto televisivo tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti che si sono incrociati negli studi Rai il 17 febbraio, sottoponendosi però a interviste singole. Il primo è accusato dai sostenitori degli altri due candidati di volersi sottrarre al confronto e di vedere difficoltà organizzative laddove non ce ne sarebbero. L'ex segretario del Pd Matteo Renzi, fresco di tour promozionale per il suo ultimo libro, ha fatto sapere di non volere intervenire nella corsa per la segreteria del Partito Democratico, anche se l'ex radicale Giachetti è molto vicino all'ex presidente del Consiglio che lo aveva anche convinto nel 2016 a candidarsi come sindaco di Roma.

Giachetti ha poi attaccato duramente Massimo D'Alema (ex presidente del Consiglio, ex ministro, scissionista del Partito Democratico) definendolo uno di quegli «scappati di casa che hanno contribuito ad ammazzare il Pd, che possono continuare a percorrere la strada che hanno preso». Nella storia del centrosinistra, D'Alema era già stato protagonista di scontri verbali con Romano Prodi e più recentemente con Matteo Renzi. Ma il suo nome era tornato ad agitare il Pd per le indiscrezioni, poi smentite da Nicola Zingaretti, di un possibile progetto di apertura ai fuoriusciti dal Pd come aveva subito fatto notare su twitter Carlo Calenda.

C'è poi un altro ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, che è tornato a commentare la situazione politica del centrosinistra: essendo in tour promozionale con il suo nuovo libro, esattamente come Renzi, e lo ha invitato a fare un po' di autocritica.: «Il vero titolo del libro di Renzi? #Nonhoimparato….ops! #sischerza». L'ex segretario del Pd gli ha risposto che ha ben poco da scherzare.