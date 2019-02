L'autocoscienza dei 5 Stelle in attesa di Rousseau. Giorgetti: «Non sfiduceranno il loro governo»

È la riunione più dura dall'inizio del governo, quella di stasera tra Luigi Di Maio e i parlamentari 5 Stelle. Un appuntamento a cadenza quasi settimanale per spiegare le scelte del capo politico e incassare la fiducia di deputati e senatori, che più volte ha invitato a muoversi come «una testuggine romana». Ma questa volta c'è da ratificare quanto deciso nella votazione online sulla piattaforma Rousseau: «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei è avvenuto per la tutela di un interesse di Stato?». Il risultato della consultazione online (che si chiude alle 21.30) sarà comunicato nel corso dell'assemblea con i parlamentari.



Finora il Movimento 5 Stelle non ha mai negato l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, ma «questa volta è diverso» hanno ripetuto numerosi esponenti M5S. Pur rivendicando tutti la «collegialità della decisione» prima del voto della giunta per le autorizzazioni e le immunità del Senato previsto per il 19 febbraio alcuni esponenti 5 Stelle di peso (oltre a quelli considerati dissidenti) hanno espresso una posizione «più fedele» alle origini: Alessandro Di Battista e Roberto Fico hanno detto che al posto di Salvini, si sarebbero fatti processare. Poi cinque giorni fa il capogruppo M5S in Giunta Mario Michele Giarrusso ha assicurato che «gli attivisti avrebbero capito» qualsiasi decisione, quindi anche un no al processo per Matteo Salvini.



«Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione online - ha detto Luigi Di Maio aggiungendo poi - ognuno si assume le proprie responsabilità». Lo scenario evocato è quello della crisi di governo. A questo proposito il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini, ha sintetizzato la situazione così: «Il governo andrà avanti. Sono convinto che dalla votazione online uscirà il no. In caso contrario vorrebbe dire che gli stessi iscritti al Movimento 5 Stelle sfiduciano anche l'operato del loro governo e quindi non ci credono più».



Ma il possibile cambio di rotta sull'autorizzazione a procedere non è l'unico cambiamento ipotizzato all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopo il risultato del voto in Abruzzo, con il M5S che ha perso due terzi dei voti rispetto alle elezioni Politiche 2018, il primo cambiamento interno al Movimento 5 Stelle (annunciato con un post sul Blog delle Stelle) sarà la scelta di nominare referenti locali come confermato oggi a Pomigliano D'Arco da Luigi Di Maio: «Il M5s si deve dare un'organizzazione a livello territoriale e nazionale. È una cosa che ho rimandato per troppo tempo, anche se per le elezioni Politiche avevo creato un'organizzazione, che però si è dissolta dopo la campagna elettorale. Adesso - ha concluso - occorre un'organizzazione permanente, possiamo farcela». Tra pochi giorni ci sarà il voto in Sardegna, dove alle Politiche i 5 Stelle avevano superato il 40% dei consensi e dove per una settimana si è trasferito il vicepremier Salvini, per fare campagna elettorale.