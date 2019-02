Trapianti e donazioni, record di interventi e liste di attesa in calo

A vent’anni dalla nascita della Rete Nazionale Trapianti si consolidano le pratiche di donazione e di trapianto. Nel 2018 ci sono stati 1.680 i donatori, per un totale di 3.718 trapianti. È quanto emerge dal rapporto realizzato dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti (Cnt). Malgrado una lieve flessione nel numero di donatori rispetto al 2017 (80 in meno), nel 2018 si è mantenuto quel trend positivo che è cominciato nel 2014. Nel dettaglio, si sono contati 2.117 trapianti di rene, 1.245 di fegato, 233 di cuore, 143 di polmone e 41 di pancreas.

Fonte: report Crt - Numero di donatori

Diminuiscono anche i tempi di attesa per gli interventi. Rispetto al 2017 è sceso a 138 il numero di persone in attesa di un trapianto di rene (2 anni in media di attesa), a 25 quello di pazienti in attesa di un cuore nuovo (1,1 anni di attesa), e a 15 quello di pazienti che hanno dovuto sottoporsi a un intervento sostitutivo al pancreas (0,7 anni di attesa). Sono aumentati invece di una unità i pazienti in attesa di un fegato (0,4 anni di attesa) e di 9 unità quelli in attesa di nuovi polmoni (1 anno di attesa).

Fonte: report Crt - Liste d'attesa

In aumento anche i trapianti di cellule staminali emopoietiche, utilizzate nelle terapie per fronteggiare leucemia, linfomi, aplasie, talassemie, immunodeficienze e altre patologie: sono 848 nuovi donatori non consanguinei.

Fonte: report Crt / Registro IBMDR - Dettaglio donazioni cellule staminali per sorgente di cellule staminali emopoietiche

Ad aumentare sono anche le dichiarazioni di volontà presenti nei registri di tutta Italia. I comuni abilitati a trasmettere questa dichiarazione al Sistema Informativo Trapianti sono 5.896, mentre quelli che comunicano le informazioni tramite Carta d’Identità Elettronica sono 5.428. I comuni definiti «attivi», ossia che hanno trasmesso almeno una dichiarazione di volontà al Sistema Informativo Trapianti, sono stati 5598, pari al 69,92% di quelli presenti in Italia.

Fonte: report Crt / Sistema Informativo Trapianti - Dichiarazioni di volontà registrate al Comune

Su 53.662.580 cittadini residenti nei comuni (88,26% della popolazione italiana complessiva), 3.510.987 hanno dato il loro consenso all’iscrizione al registro, mentre 835.632 si sono opposte. I nuovi iscritti al registro per la donazione di midollo osseo sono stati 37.835, per un totale di 421.441 donatori attivi iscritti.

Fonte: report Crt / Registro IBMDR

Il Centro trapianti di Torino, con 377 interventi di trapianto, è in cima alla classifica degli ospedali più virtuosi: a seguire Padova, Pisa, Bologna, Verona e il Niguarda di Milano.

