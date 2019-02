Caso Diciotti, in corso la riunione della Giunta. Salvini: «Sono tranquillo»

È il giorno della verità nella giunta per le autorizzazioni e le immunità del Senato. I 23 componenti votano per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini che bloccò lo sbarco della nave della guardia costiera Diciotti con a bordo 177 migranti. La seduta è iniziata poco dopo le 13.30, ma dopo la votazione online degli attivisti 5 Stelle l'esito appare scontato.

I 7 senatori del Movimento 5 Stelle, che fino a ieri non si erano espressi in modo definitivo sull'eventuale processo al ministro dell'Interno oggi voteranno «no» all'autorizzazione a procedere, forti del 59% degli attivisti che così hanno votato il 18 febbraio sulla piattaforma Rousseau. I parlamentari del Movimento cofondato da Beppe Grillo - che oggi sarà a Roma per una delle tappe del suo tour teatrale - appoggeranno la decisione degli alleati di Governo ma anche di tutto il centrodestra. Forza Italia e Fratelli d'Italia avevano garantito da tempo il proprio sostegno a Matteo Salvini sul tema.

La mancata unanimità in Giunta renderà poi obbligatorio il passaggio in Senato, dove il voto è previsto all'inizio di marzo. A Palazzo Madama la votazione sarà palese, quindi difficilmente ci saranno colpi di scena. «Mi chiedono: preoccupato? Sono la persona più tranquilla del mondo, per me va bene in ogni caso», ha detto il ministro dell'Interno che sa che il processo è un po' più lontano. E non è escluso possa coinvolgere anche il presidente del Consiglio Conte e i ministri Di Maio e Toninelli che di fatto si sono "autodenunciati" insieme a lui.