Gli Asperger contro ministro Fontana: «Non ci chiami malati»

Lunedì 18 febbraio, sulla pagina Facebook e sul sito del ministero per la Famiglia e per la disabilità è apparso un messaggio che ha fatto letteralmente sobbalzare le famiglie dei ragazzi e degli adulti con sindrome di Asperger: «Un grazie ai ricercatori, per la loro opera fondamentale e a chi, ogni giorno, offre il proprio sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi affetti da questa patologia», si legge nel messaggio del ministro Lorenzo Fontana «alle famiglie dei malati» diffuso in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Asperger.

Il post Facebook del ministro è stato invaso da commenti di persone che hanno fatto notare che è scorretto parlare di malattia e di patologia in riferimento a una neurodiversità come l'Asperger. I commenti, però, secondo quanto riferito da Daniele Matteo Cereda, tra i ragazzi che hanno protestato contro il ministro, sarebbero stati eliminati uno a uno da chi gestisce la comunicazione social del ministro del Carroccio. Dopo qualche ora, il post Facebook è stato cancellato e la parola «malati» è scomparsa dal sito.

Il portale Per noi autistici spiega: «Il Ministro, o chi gestisce per lui i suoi social, voleva forse solo segnalare attenzione a una giornata mondiale come tante, ma se si parla di Asperger bisogna essere precisi, proprio perché l’attenzione a ogni minimo dettaglio è una delle caratteristiche più comuni al loro stato di persone neurodiverse».

Proseguendo, Per noi autistici sottolinea: «Definirli “malati” non è corretto, da un punto di vista rigorosamente scientifico, ma risulta ancora più offensivo e grossolano se è espressione di un “ministero per la disabilità”, da cui gli Asperger si aspetterebbero la necessaria attenzione dovuta a persone che vivono una condizione comunque difficoltosa e in molti casi svantaggiata».

