Cercasi commessa per panetteria. La paga? 80 euro a settimana (in nero)

«Cercasi banconista pratica per panificio zona via Dante». Questo il brevissimo annuncio apparso pochi giorni fa su Facebook nel gruppo Cerco e offro lavoro a Palermo. L'uomo che ha pubblicato l'offerta di lavoro non ha fornito alcuna informazione ulteriore ai commentatori interessati alla posizione, nessun dettaglio su orari, paga o tipologia contrattuale applicata. Di primo acchito l'offerta sembra non destare alcun sospetto, in realtà, le condizioni proposte dalla panetteria palermitana sono al limite dello sfruttamento.

Nessun contratto di lavoro regolare, la paga ammonta a 80 euro a settimana in nero per sei giorni e 7 ore di lavoro, più la domenica pagata a parte. In sostanza, la banconista ricercata dovrebbe accontentarsi di un compenso inferiore ai due euro lordi all'ora, in nero. A raccontare pubblicamente le condizioni di lavoro offerte è stata Domenica, una ragazza che ha effettuato una giornata di prova nel negozio palermitano.

Open ha raggiunto telefonicamente Domenica, che ci ha raccontato la sua storia: «Sono calabrese e mi sono trasferita da poco a Palermo. Ho iniziato a cercare lavoro e, a un certo punto, ho trovato l'annuncio di questo Francesco che proponeva un lavoro come banconista in panificio. Mi sono presentata, ho fatto la prima delle tre giornate di prova e al termine sono rimasta d'accordo che avrei dovuto ripresentarmi anche la mattina successiva. Alle nove meno un quarto di sera, Francesco, il nipote del titolare, mi manda un messaggio dove si scusa e mi dice che lo zio aveva deciso di provare un'altra ragazza perché io, secondo lui, non avevo abbastanza esperienza. Loro offrivano 80 euro a settimana per sei giorni di lavoro più la domenica pagata a parte, circa 13 euro per la giornata. A Palermo, purtroppo, è difficile trovare un'occupazione perché la gran parte dei lavori sono in nero e sottopagati».

«Cercano banconista in via Dante dalle 7:30 fino alle 14:30, io ho fatto la prova per un giorno. Mi hanno dato 10€ che poi non ho preso. Per dignità personale... Ecco i negozianti di Palermo», ha scritto la giovane nel gruppo Cerco e offro lavoro a Palermo. Tra i vari commenti al post pubblicato dalla ragazza ci sono anche numerose altre giovani che testimoniano la veridicità del racconto: «Sì io mi ero informata della paga, vi dico solo 1,60 all'ora !!! Vomito!!!!», scrive Damiana. «Io non ci sono andata perché appunto in privato mi avevano detto 80 euro a settimana e se facevo la domenica 20 euro in più », racconta invece Laura.

Alla testimonianza della giovane banconista ha risposto anche l'autore dell'annuncio di lavoro, raccontando la sua versione dei fatti e confermando però le condizioni proposte: «La ragazza non ha ricevuto 10 ero ma ben 14, rifiutati. Sapeva del prezzo di 80 euro a settimana. Ha effettuato un lavoro dalle 7:30 alle 14:30 ed ha svolto la metà delle prestazioni perché si è rivelata non pratica in tutto. Fatto sta che prima il titolare e la moglie l'hanno aiutata fino alle 12.00, poi è scesa l'altra ragazza in anticipo di due ore per aiutarla. Ma siamo tutti bravi a giudicare». Pronta la replica della giovane: «La tua cara zia mi ha messo 10€ nel bancone e poi, quando ha visto che me ne stavo andando ha messo i tre euro in più. I soldi non me li sono presi per mia dignità, ma me ne sono pentita».

Open ha provato a contattare svariate volte la panetteria in questione, ma il titolare risulta al momento irreperibile.