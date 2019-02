Foligno, il maestro accusato di razzismo si difende: «Volevo suscitare una reazione»

In collegamento telefonico con la trasmissione Porta a Porta su Rai1, il maestro della scuola elementare di Foligno - a seguito delle accuse di aver messo un bambino nero in un angolo (e di aver fatto la stessa cosa con la sorellina in un'altra classe) - si è difeso dalle accuse. Il docente sostiene di aver spiegato agli alunni quanto stava per compiere in classe: «Ho detto: "possiamo fare una cosa di questo tipo?" E loro mi hanno risposto: "Proviamo"».



Secondo l'uomo si sarebbe trattato di una «sperimentazione didattica» che era stata annunciata ai ragazzi. Dopo aver isolato i due bambini, il maestro avrebbe chiesto ai loro compagni: «Non trovate anche voi che sia brutto?». L'insegnante ha poi aggiunto che in quel momento in classe si stesse affrontando il tema «della Shoah e dell'integrazione» e quindi si sarebbe trattato di un gesto provocatorio volto a suscitare appunto a «una reazione nei bambini». Intanto, fonti del Miur fanno sapere che il «docente sarà sospeso dal servizio in via cautelare e che il provvedimento è in "via di notifica"».



