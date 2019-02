«Dobbiamo stare insieme, l'hanno detto i marziani», le assurde teorie dello stalker di Sabrina Ferilli

Da oggi Carlo N., classe 1950, non potrà più avvicinarsi all’«amata» Sabrina Ferilli. L’uomo che era stato denunciato nei giorni scorsi dall’attrice per stalking, ha ricevuto oggi un provvedimento cautelare. I tentativi di contatto, insistenti, duravano da quasi 10 anni. Carlo aspettava la Ferilli davanti al suo bar preferito, le diceva frasi d’amore, e in un paio di occasioni ha cercato di afferrarla per un braccio. Soprattutto a inquietare l’attrice e a convincerla a denunciare sono state le lettere in cui l’uomo insisteva sul fatto che lui e l’attrice erano destinati a stare insieme. In questi messaggi Carlo parlava della volontà di «entità superiori», dei «marziani» e del fatto che la loro missione sarebbe stata quella di consentire la prosecuzione della razza.

Leggi anche