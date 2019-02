Un appello a razzisti e no-vax: giù le mani dai bambini

Foligno, Melegnano, Roma. Cosa unisce tre città italiane così profondamente diverse in questo tiepido febbraio italiano da dimenticare? I bambini. Maltrattati, feriti, offesi, banditi. Nella maggior parte dei casi proprio da chi avrebbe dovuto proteggerli. I vicini di casa, per esempio: come quelli della operosa cittadina lombarda dove, due volte in pochi in giorni, sono comparse scritte razziste contro Bakary, uno studente senegalese adottato da una coppia di italiani.

O gli insegnanti: come quello di Foligno, che - in nome di un presunto esperimento - ha costretto faccia al muro un bambino nigeriano, umiliandolo. O ancora i compagni di scuola e i loro genitori: quelli che non hanno vaccinato i figli impedendo così a uno studente guarito dalla leucemia di tornare a scuola. Mentre i genitori no-vax difendevano le loro scelte, a pochi chilometri dalla scuola romana, un undicenne rom sorpreso a rubare in stazione veniva ferito da un italiano con un taglierino al grido di «Vi ammazzo tutti».

Se è vero, come affermava il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, eroe della Resistenza al Nazismo, che la prova di moralità di una società risiede in quello che fa per i suoi bambini, possiamo dire - senza dubbio di essere smentiti - di essere già vicini al grado zero. Ai tempi di Bonhoeffer, milioni di bambini non ariani furono sterminati dalla Germania nazista in nome di un'ideologia che voleva azzerare non individui, ma una razza. «Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo», scriveva Anna Frank nel suo mai troppo citato Diario. Cosa stiamo facendo per impedirlo?

I casi di Melegnano e Foligno hanno in comune un "corpo nero", che diventa vittima in quanto tale - non per la sua storia, le sue azioni, i particolari che definiscono l'identità unica ed eccezionale di ognuno di noi. Torna in mente Tra me e il mondo, la meravigliosa lettera di Ta-Nehisi Coates, uno dei più brillanti pensatori afro-americani, a suo figlio, scritta il giorno del suo quindicesimo compleanno. Con parole dure e asciutte, Coates spiega che a regolare la vita e la morte dei neri negli Stati Uniti è spesso solo il caso. E prima di qualsiasi altra cosa, suo figlio - un teenager nero nell'epoca di Trump - dovrà difendersi proprio dalla vulnerabilità strutturale del suo corpo, che è fragile oggi - nonostante il potere di Beyoncé e i social network - come all'epoca del Ku Klux Klan.

Le idee folli che riducono gli individui a corpi hanno ripreso a dominare il nostro fragile tempo, fino a permettere l'umiliazione di un bambino nero in aula, e a impedire a un bambino guarito dalla leucemia di tornare a scuola per la forza delle bufale no-vax. Sulla Lettura del Corriere della Sera il sociologo Luigi Manconi ha scritto: «Non so se Salvini, Totolo (Francesca, autrice del post sulle unghie laccate della migrante Josefa rivelatosi poi falso ndr), e l'infinita schiera dei coreuti del Nuovo Conformismo Nazionale siano davvero cattivi, ma so che mostrarsi costantemente tali e parlare e gesticolare in tal modo, condizionando in qualche modo la loro sfera emotiva, li induce a considerare inevitabile, e addirittura giusto, non salvare tutti i corpi. Se i corpi da salvare sono troppi, si accetta la loro selezione. Il che è la premessa della disumanizzazione».

Coinvolgere i bambini nel circo delle degenerazioni delle nuove battaglie identitarie e populiste ci dice che rischiamo di essere già oltre il timore di Manconi. La mia generazione - quella nata negli anni Ottanta - vive le conseguenze delle azioni di padri e madri che hanno consegnato con troppa leggerezza un mondo in perenne crisi economica e sociale. Ma cosa diranno i nostri figli - i nipoti dei baby boomer - se consegneremo loro un modo dove, non sono saltati solo i pilastri economici e sociali, ma anche quelli umani? La risposta è già un'emergenza nazionale, da Melegnano a Roma.

