Musei, al via la riforma Bonisoli: addio (parziale) alle domeniche gratis e sconti per i giovani

Ci siamo quasi: tra pochi giorni partirà la riforma voluta da Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle Attività Culturali, che prevede una riorganizzazione per gli ingressi gratis ai musei. La prima modifica che salta agli occhi è il parziale addio agli ingressi liberi ogni prima domenica del mese, voluti dall'ex ministro Dario Franceschini. La promozione sarà valida soltanto solo da ottobre a marzo, ma il ministro ha previsto anche altre giornate gratuite.

Da giovedì 28 febbraio, i musei potranno decidere liberamente di istituire altre otto giornate gratuite, in aggiunta a quelli programmati a livello nazionale. I direttori potranno scegliere di aprire le porte dei musei in alcuni giorni che potrebbero coincidere con feste locali o ricorrenze specifiche dei vari comuni, e che potranno essere organizzate in specifiche fasce orarie. Inoltre Bonisoli ha riconfermato la settimana dei musei gratis, che quest'anno andrà dal 5 al 10 marzo. In totale, dunque, le giornate a ingresso gratuito potrebbero salire potenzialmente da 12 a 20, a seconda di quanto (e se) i singoli enti decideranno di sfruttare l'occasione.

Il decreto prevede anche degli sconti per i giovani tra i 18 e 25 anni, che invece di pagare a prezzo ridotto, potranno contare su un prezzo fisso di 2 euro. Da quanto si apprende dai comunicati del Ministero, non verranno intaccati i benefici già esistenti per alcune categorie di studenti e docenti. «Il decreto, come da regolamento già in vigore - ha dichiarato il ministro - conserva le gratuità per tutti i minorenni e per alcune tipologie di studenti e docenti, oltre che per categorie già protette in passato come i portatori di handicap. Inoltre, a meno che non si sia in possesso del requisito per la gratuità, riduce ulteriormente il biglietto ai giovani dai 18 ai 25 anni che pagheranno sempre e soltanto due euro».

